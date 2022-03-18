Відсутність паніки пояснюється більшим запасом фінансової міцності системи, пояснив Ніколайчук. Адже з 2014 року проведені серйозні реформи у монетарній сфері та секторі банківського регулювання.

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Інший момент – у населення немає великої потреби купувати валюту на чорному ринку. Тим громадянам, які виїжджають за кордон, значно зручніше користуватися картками. Люди, що залишилися, також можуть задовольнити усі свої потреби за допомогою офіційної банківської системи,

– вважає Ніколайчук.

Ще один фактор, чому офіційний курс НБУ не суттєво відрізняється від так званого чорного – у регулятора зараз значно більше можливостей для того, щоб перекрити відтоки капіталу за кордон, ніж у 2014-му.

Курс валют, який встановив НБУ 18 березня 2022 року

Курс долара – 25,25 гривні.

Курс євро – 33,17 гривні.

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