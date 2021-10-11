"Чорний список" Китаю: чому інвестиції в майнинг криптовалют можуть заборонити

Влада КНР внесла заборону на майнинг криптовалют до попередньої версії так званого "чорного списку". Інвестиції й в інші галузі та сектори з цього списку будуть обмежені, або заборонені.

"Чорний список" КНР

Список галузей у новій редакції так званого "чорного списку" КНР дещо коротший, ніж торішній (117 позицій у 2021 році проти 123 у 2020 році). Також Пекін вирішив заборонити інвестиції "непублічного" капіталу в видавничу діяльність, в тому числі у прямі трансляції, новини, телерадіомовлення й подібні сфери.

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Чому майнинг під забороною у Китаї

В кінці вересня цього року китайський Центральний банк заборонив майнінг й будь-які трансакції з криптовалютами. Тобто закордонні криптобіржі не мали права надавати послуги китайським інвесторам та сприяти торгівлі криптовалюти фінансовим кампаніям. Відповідно такі операції стали вважатися незаконними.

Нагадаємо, що рішенню Центробанку Китаю передувало також посилення контролю за діяльністю майнерів та збільшення перевірок коледжів, дослідницьких інститутів і дата-центрів на предмет незаконної майнінгової активності.

Це відбулось після того, як влада Піднебесної звернула увагу на тих майнерів, що маскуються під "дослідників даних" та операторів дата-центрів. Після масового від'їзду майнерів з Китаю хешрейт мережі біткоїна впав наполовину, але згодом він повернувся до колишніх значень, що говорить про повне відновлення діяльності операторів.

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Що таке майнинг Майнинг – один зі способів заробітку на криптовалюті. Оскільки фактично емісію криптовалюта ніхто не регулює, тому добувати гроші може кожен. Майнінг полягає в тому, щоб поміщати нові вчинені транзакції в блокчейн. Блокчейн являє собою ланцюжок блоків, в кожному з яких відображається окрема операція.