Чорна п’ятниця в Україні з’явилася не так давно, а відтак існує ще певний скепсис. Одні люди очікують на знижки та навмисне відкладають покупки до цього дня, інші ж вважають, що це лише маркетинговий хід і ніяких знижок немає.

У матеріалі Економіки 24 ми з’ясовували чи насправді в Україні такі ж знижки як в Європі та США, де ця традиція зародилася.

Двома найпопулярнішими категоріями у чорну п’ятницю є одяг і взуття та електроніка. І саме у цих сферах вже заведено давати знижку у Чорну п’ятницю чи навіть протягом тижня, на який припадає Чорна п’ятниця.

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Знижки в Україні та світі

Одяг

Розберемо знижки на прикладі магазину одягу ZARA, який має свою мережу по всьому світі. Магазин пропонує своїм клієнтам знижку до 40% на обрані товари. Ця пропозиція діє для всіх країн, включно з Україною причому на одинакові товари.

Щоправда, початкові ціни у різних країнах суттєво відрізняють. До прикладу пальто з магазину ZARA в Україні коштує 4 699 гривень (2 819 гривень зі знижкою). Це дешевше ніж те саме пальто коштує в США – 199 доларів, тобто 5 630 гривень (3 380 гривень зі знижкою). Але дорожче, ніж таке саме пальто можна придбати у Грузії – 439 ларі, тобто 3 750 гривень (2 210 гривень зі знижкою).



Багато відомих брендів пропонують знижки на одяг / Unsplash

Магазин Pull&Bear пропонує 20% знижки на обрані колекції. Ми порівняли товари у Великобританії та Україні – знижка та сама, але товари різні.

Зазвичай магазини одягу, що входять в глобальну мережу, дають однакові знижки на Чорну п’ятницю. Винятками можуть бути локальні магазини, національні бренди тощо.

Електроніка

Зрозуміти чи дають знижки в Україні на електроніку такі ж як і за кордоном – важче, оскільки на українському ринку переважно представлені українські ритейл-магазини і порівняти так, як вийшло з магазинами одягу – не вийде.

Тож ми спробували підрахувати яку в середньому знижку дають в Україні на прикладі Фокстроту та у Великобританії – за даними видання The Telegraph.

Попри заманливу пропозицію "знижки до 70%" насправді знижки на телевізори в середньому 16%, як підрахували журналісти 24 каналу. Є невеликі знижки 8-9%, а є й суттєві, що сягають 32%, щоправда, таких пропозицій небагато. У Великобританії пропонують дещо вищі знижки – від 30% на телевізори відомих брендів.



Магазини в Україні пропонують менші, але все ж високі знижки на електроніку / Unsplash

Якщо плануєте здійснити велику покупку – холодильник, телевізор чи смартфон – краще подивитися на ціну за тиждень до Чорної п’ятниці. Адже буває, що ціна вже з 30-50% знижкою насправді така ж, якою була за кілька тижнів до довгоочікуваних знижок.

Зародження Чорної п’ятниці в США

Напередодні Чорної п’ятниці в США святкують День подяки. Традиційно після цього магазини фіксували вищі продажі, ніж в інші дні. А оскільки бухгалтери позначають прибутки чорним кольором, а збитки – червоним, то цей день назвали Чорною п’ятницею.

Щоб заохотити більше людей робити покупки, роздрібні торговці почали пропонувати значні знижки, доступні лише того дня.



Чорна п'ятниця до пандемії / New York Times

Наразі найбільше знижок в США пропонує Amazon як найбільший ритейлер. На жаль, компанія поки що не працює напряму в Україні, тож замовити товари українцям доволі важко і дорого.

Щороку витрати американців у чорну п’ятницю зростають. У 2002 році це було 416 мільярдів, а минулого року вже 730 мільярдів доларів, що на 75% більше, повідомляє The Balance.

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COVID-19 зменшить продажі

Очікують, що у 2020 році у зв’язку з пандемією коронавірусу, обсяги продажів відчутно впадуть. За даними Statista, з семи європейських країн найменше постраждають продажі у Німеччині – на 6%. Найбільше постраждають ритейлери в Італії та Іспанії, адже продажі там впадуть на 28%.