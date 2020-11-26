27 листопада по всьому світу настане Чорна п’ятниця – наймасштабніший розпродаж року. Втім, навіть на розпродажах потрібно знати безліч тонкощів, щоб купити товари за найвигіднішою ціною та не натрапити на шахраїв.

Сайт 24 каналу розповідає, як знайти найбільші знижки та не стати жертвою шахраїв у Чорну п’ятницю.

Читайте також Як працюватимуть ТРЦ Києва на Чорну п'ятницю

На які товари найбільші знижки у Чорну п’ятницю

Багато українських магазинів розпочали сезон знижок ще з понеділка 23 листопада. Втім, не на всі категорії товарів у цей час бувають вигідні знижки. Так, аналітики OLX кажуть, що за досвідом роботи з бізнес-клієнтами B2B відділу найбільші знижки зазвичай на електроніку (переважно смартфони та телевізори) та на одяг та взуття — це найпопулярніші категорії товарів серед покупців.

Кількість покупців, які відвідували саме сторінку товарів зі знижками вже в понеділок була у 17 разів вищою, ніж за попередній тиждень. Зросла і кількість покупок. Адже більшість продавців заздалегідь підготувалися до розпродажу і вже максимально знизили ціни, щоб отримати якомога більше замовлень, – коментує Олександр Бондаренко, головний аналітик маркетплейсу Bigl.ua.

В той же час, спеціалісти маркетплейсу Prom.ua зазначають, що знижки на одяг сягають до 70%, так само на іграшки та різні аксесуари.

Також у цей період продавці позбавляються "залишків" товару, на які пройшов сезон. Тому літню сукню можна купити зі знижкою у 70%, а зимовий одяг та взуття минулих колекцій – зі знижкою 25-40%. Заробіток продавців на техніці та авто-товарах – нижче, а тому реальних знижок більш ніж 40% там чекати не треба, – кажуть спеціалісти Prom.ua.

Вони додали, що враховуючи, наближення сезону новорічних свят – вигідно заздалегідь купити штучну ялинку, святкове освітлення та декор. На такі товари також можуть бути знижки до 20-30%.

Як підготуватися до Чорної п’ятниці

Досить часто трапляється таке, що магазини начебто розповідають про космічні знижки, але насправді, перед розпродажем вони просто завищують цін, щоб пізніше їх зменшити.

Цікаво Зароблять на святах: акції яких компаній можуть злетіти

Спеціалісти дають декілька порад, як підготуватися до масштабного розпродажу:

Порівняйте ціни та складайте список покупок. Складіть список бажань, щоб уникнути імпульсивної купівлі речей, які потім можуть виявитися непотрібними.

Хоча б за 2-3 дні подивіться ціни на товари у різних інтернет-магазинах: збережіть посилання, запишіть ціни, або зробіть скріншоти. Порівнявши, ви можете оцінити реальні знижки та побачити де купувати вигідніше.

Зазвичай, товари за найкращими цінами розбирають дуже швидко. Щоб встигнути, підпишіться на розсилку від потрібних магазинів щоб першими дізнатися про початок розпродажу.

Перевірте ліміт на оплату в інтернет, можливо його варто збільшити напередодні розпродажу. А також пам’ятайте, що безпечна оплата – це онлайн-оплата на сайті, а не переказ з картки на картку.

Ознайомтеся з умовами повернення товарів, особливо якщо плануєте купувати на сайті вперше. Якщо товар не підійде – у вас є право повернути його впродовж 14 днів, але слід дотримуватись деяких правил. Зазвичай, вони написані на сайті продавця.

В Україні багато покупців не довіряють правдивості знижок. Адже часто продавці накручують ціни. Тому, на нашому маркетплейсі перед акціями ми відстежуємо тих, хто маніпулює цінами, щоб у період розпродажу не було завищень, – коментує Іван Портний, CEO Prom.ua.

Аналітики OLX радять відкрити віртуальну картку для покупок в інтернеті. З картки, що існує лише в електронному вигляді, неможливо зняти кошти в банкоматі або розрахуватись у звичайному магазині, тому ваші покупки онлайн будуть більш захищеними. Також варто перевірити безпечність сайту, на якому збираєтесь купувати

Намагайтесь купувати товари лише на знайомих вам сайтах. Втім, навіть, якщо це відомий сайт, краще перевірити його на безпечність. Уважно прогляньте, чи адреса сайту написана без помилок. Переконайтесь, що з’єднання захищене: веб-адреса має починатись з "https", а зліва від неї має бути значок "замочка". Якщо сайт не відповідає хоча б одному з цих критеріїв, краще його покинути, – кажуть в компанії

Варто завчасно встановити необхідний платіжний ліміт на карті / Фото Pixabay

Чого не варто робити:

Купувати не перевіривши відгуки про магазин та не цікавитись умовами повернення товару. Якщо товар не підійде, а ви завчасно не ознайомилися з правилами повернення – є вірогідність, що його не приймуть назад.

Робити повну передоплату з картки на карту продавцю або інтернет-магазину, у якого ви ніколи не купували.

Купувати дороговартісні товари (наприклад, смартфон) зі знижкою 70%. Треба пам’ятати, що занадто велика знижка – шанс потрапити на шахрая або неякісний товар.

Як захистити себе від шахраїв

Чим більше покупок та зацікавленості в них, тим більше активізуються шахраї. Тому, у гонитві за великими знижками варто пам’ятати про безпеку, щоб не стати жертвою махінацій. Так, одна з найпоширеніших схем – це створення двійників відомих інтернет-магазинів. Аферисти використовують адреси, які схожі на назви популярних магазинів, але при цьому змінюють кілька букв або додають до адреси сайту цифри. Завдання подібних ресурсів — отримати дані вашої банківської карти.

Як правило шахраї прагнуть отримати номер карти, термін її дії, та код зі зворотньої сторони. Заведіть окрему кредитну або віртуальну карту для оплати покупок або використовуйте динамічний CVV-код. Поповнюйте її тільки на ту суму, яку плануєте витратити на покупки. Таким чином, навіть якщо шахраї заволоділи даними карти, ви ризикуєте тільки певною сумою, – розповідає Владислав Марковський, менеджер з розвитку продукту гіперпростору оголошень IZI.ua.

Аналітики OLX також радять обережністю ставитися до занадто привабливих пропозицій. Перед покупкою краще переглянути оголошення в категорії, аби зрозуміти приблизну ринкову вартість товару, який вас цікавить. Адже шахраї, особливо в період знижок, можуть ставити дуже низьку ціну, аби привабити клієнтів.

Не переходьте для спілкування з продавцем в сторонні месенджери, залишайтесь в чаті OLX — лише в ньому ваше листування захищене. Також не переходьте за зовнішніми посиланнями для платежів, які вам надсилають незнайомці. Адже шахраї можуть створювати фішингові (підроблені) сайти для оплати з метою отримання ваших конфіденційних даних, зокрема банківської картки, – кажуть у компанії.

Там додали, що варто бути уважними та не поспішати при покупці. Шахраї можуть спеціально притупляти вашу пильність, створюючи атмосферу терміновості чи ажіотажу, тому дуже важливо вчасно усвідомити, що вами намагаються маніпулювати та закінчити спілкування.