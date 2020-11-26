Будемо відвертими, Чорна п’ятниця – явище дуже привабливе. Якщо націлитися, можна придбати і квартиру з вигідною економією. Але шахраїв ця дата приваблює не менше за покупців.

Тому фахівці "Інтерньюз-Україна" спеціально для сайту 24 каналу підготували сім простих порад, які допоможуть уникнути пасток інтернет-аферистів.

Порада №1

Знижки НЕ можуть бути шаленими. Особливо після стількох місяців пандемії та збитків бізнесів. Якщо річ, яка в звичайні дні коштувала 1000 гривень, у період розпродажу на "Чорну п'ятницю" виставляється за 199 або 299 гривень – будьте уважні, це можуть бути шахраї. Ви або взагалі нічого не отримаєте, або ж отримаєте підробку.

До теми Чорна п'ятниця 2020: як купувати в інтернеті і не облажатися – 5 важливих порад

Порада №2

Якщо ви купуєте за оголошенням в інтернеті (месенджери, соцмережі, дошки оголошень тощо) – замовляйте з оплатою при отриманні. Тільки таким чином ви можете збільшити ймовірність того, що на пошті ви одержите саме те, що замовляли. Шахраї можуть просити в якості передоплати навіть 20 гривень, але ви, в разі обману, навряд чи будете морочитися з поліцією, а ось для шахрая 500 осіб по 20 гривень виллється в серйозну суму.

Порада №3

Перевіряйте вік акаунта або сайту. Продавець, який зареєструвався на майданчику за пару днів до "Чорної п'ятниці", або ж сайт із товаром, якому лише місяць від народження, – мають насторожувати.



У "Чорну п'ятницю" не втрачайте пильність

Порада №4

Максимально будьте уважні до всіх посилань, за якими збираєтеся перейти. Ви їх можете отримати в поштовій або СМС-розсилці, від когось у месенджері або ж від шахрая на популярному інтернет-майданчику.

Такі посилання можуть вести на підроблені ресурси і бути просто дуже схожими на адресу популярного сайту: 0lx, Rosetka, Novayapochta і подібне. У разі підозри – вручну наберіть адресу в рядку браузера, перейдіть з "Вибраного" або просто загугліть – найімовірніше, що перший варіант у пошуковій видачі буде правильним.

Ні в якому разі не ігноруйте повідомлення браузера, антивірусу або вашого банку про те, що сайт або транзакція – підозрілі, а відразу ж переривайте оплату і закривайте вкладку з цим сайтом.

Порада №5

Краще купуйте в перевірених інтернет-магазинах, які вже себе зарекомендували і де є можливість повернути товар у разі чого. Магазини з поганою репутацією довго не живуть, тому чим старше і відоміше майданчик – тим надійніше для покупця.

Але все одно пам'ятайте, що "репутацію" (відгуки, оцінки) можна "накрутити" досить легко, а ось із "накруткою" віку вже трохи складніше.

Порада №6

Усе частіше багато з нас роблять покупки з мобільного, тому дуже важливо встановлювати тільки офіційні додатки інтернет-магазинів і тільки з Google Play / AppStore.

Посилання на додатки, як правило, є на офіційних сайтах або ж за пошуковим запитом у магазині додатків (обов'язково дивіться на кількість завантажень і перевіряйте відгуки з рейтингом).

Порада №7

Інтернет-оплати краще проводити з окремою банківської карти, на якій обмежена кількість грошей і відключений кредитний ліміт. Як тільки ви вирішуєте оплатити товар (нагадаємо, що краще це робити в магазинах з репутацією), просто переведіть необхідну суму грошей, яку збираєтеся витратити на "виділену" карту і проводьте з неї оплату. Перед наступною покупкою – повторіть процедуру.

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Нині практично всі популярні банки дозволяють випустити віртуальну карту за пару кліків та безкоштовно. Не зайвим буде обмежити кількість допустимих транзакцій і загальну суму витрат, а також увімкнути повідомлення про транзакції.

Автор: Павло Бєлоусов, експерт Школи цифрової безпеки DSS380 від громадської організації "Інтерньюз-Україна"