Чому долар росте: прогнози для України

Протягом другої половини червня та початку липня українська валюта знецінюється щодо американської. Що відбувається з гривнею та доларом та чого чекати далі, читайте на Економіка 24.

Гривня "ввійшла" у 2021 рік з курсом 28,27 гривні за долар. Станом на 9 липня НБУ встановив курс на рівні 27,29. Попри те, що зараз гривня міцніша, останні кілька тижнів вона падає щодо долара.

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Чому долар росте

Курс долара відносно гривні росте як через внутрішні чинники в Україні, так і через ріст індексу долара, тобто зовнішні чинники.

Тривалі вихідні

У червні українці два тижні поспіль мали 3-денні вихідні. Це сприяло зростанню курсу долара щодо української гривні.

Два короткі робочі тижні та відпустки зменшили ділову активність в Україні, додавши чергових пікових ослаблень курсу гривні через недостатню пропозицію валюти,

– пояснюють аналітики ICU.

ОВДП

Аукціони ОВДП останніми тижнями залучали значно менше грошей нерезидентів, ніж раніше. До прикладу, Мінфін 29 квітня залучив всього 2,5 мільярда гривень, що стало найслабшим червневим аукціоном. Серед причин аналітики ICU називають:

подвійні тривалі вихідні;

негативні новини щодо звільнень у НБУ;

публікація протоколу засідання комітету з монетарної політики НБУ;

відповідна реакція на це все з боку нерезидентів.

Як аукціон ОВДП впливає на курс Нерезиденти для того, щоб інвестувати в гривневі ОВДП, продають іноземну валюту на ринку і таким чином зміцнюють українську гривню. Адже попит на неї зростає.

Втручання НБУ

НБУ своїми інтервенціями не дає гривні надміру зміцнитися.У червні Нацбанк купив 683 мільйонів доларів, а продав всього 100 мільйонів доларів. Тобто регулятор зменшив кількість доларів на ринку і таким чином попит на нього виріс, а відповідно і ціна.

Падіння індексу долара

Не лише гривня падає, але й сам по собі долар росте, точніше його індекс, який відображає курс долара відносно 6 валют світу (євро, єни, фунту стерлінгів, канадського долара, шведської крони та швейцарського франка).

Від свого дворічного мінімуму у травні індекс долар виріс на 3,1% і 9 липня становить 92,41, за даними MarketWatch.

Що буде з курсом валют у 2021 році

МВФ прогнозує, що українська гривня у 2021 році буде на рівні 27,98 гривні за долар. До речі, в попередньому прогнозі організація закладала вищий курс.



прогнозує, що українська гривня у 2021 році буде на рівні гривні за долар. До речі, в попередньому прогнозі організація закладала вищий курс. У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки фахівці дійшли згоди щодо того, що середньорічний курс долара коливатиметься в межах 27,90 гривні , а наприкінці року його вартість зросте до 28,20 гривні .



фахівці дійшли згоди щодо того, що середньорічний курс долара коливатиметься в межах , а наприкінці року його вартість зросте до . А от самі експерти Мінекономіки очікують, що цьогоріч курс буде на рівні 28 гривень (оптимістичний сценарій) або 28,30 гривні (песимістичний сценарій).

Як змінювався курс у 2021 році

Нагадаємо, що у бюджеті-2021 закладено середньорічний курс гривні на рівні

Протягом року гривня зміцнювалася щодо долара за винятками коротких періодів. Особливими сприятливими для національної валюти були травень та червень.

Що впливатиме на гривню у 2021

Співпраця з МВФ. Україна досі не отримала другого траншу від МВФ, який очікували ще минулого року в рамках 1,5 річної програми stand-by. І невідомо, чи вдасться отримати транш цьогоріч.

Коронавірус та вакцинація. Влітку темпи захворювання впали, але Україна – остання в регіоні за темпами вакцинування населення. Тож у випадку нової хвилі коронавірусу, доведеться вводити карантинні обмеження, які шкодять економіці.

Світові ринки. Експорт та імпорт займають чільне місце в економіці України, тож ціни на нафту, яку Україна імпортує, чи зерно, яке експортує, – матимуть вагомий вплив на національну валюту.

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Очікування. Очікування бізнесу та населення щодо курсу також відіграють ключову роль, адже стимулюють їх до продажу/купівлі валюти, що лише посилює ефект. Уряд заклав у бюджеті доволі слабку гривню у порівнянні з експертними прогнозами. Це може сприяти девальваційним очікуванням і таки знецінити гривню.

Відновлення економіки. 2020 рік став роком падіння ВВП для майже всіх країн світу, включаючи Україну. Проте за різними прогнозами економіки будуть відновлюватися у 2021 році. Тож те, наскільки Україні вдасться відновити допандемічні показники, буде впливати на курс гривні.