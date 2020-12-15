Наприкінці 2020 року українська гривня почала відчутно рости щодо долара. Що відбувається з гривнею та доларом та чого чекати далі?

Гривня "ввійшла" у 2020 рік з курсом 23,69 гривні за долар, а в результаті впала до дворічного мінімуму – 28,60 у листопаді.

Проте грудень виявився вдалим для гривні, якій таки вдалося опуститися нижче психологічної позначки у 28 гривень. Що відбувається з курсом та які прогнози – у метаріалі Економіки 24.

Актуально Прогноз курсу долара у 2021: як МВФ, коронавірус та неправильні прогнози впливатимуть на гривню

Чому долар падає

Курс долара відносно гривні падає як через внутрішні чинники в Україні, так і через падіння індексу долара, тобто зовнішні чинники.

Свята

Зазвичай гривня зміцнюється напередодні новорічних свят, адже як пояснює фінансист та партнер iplan.ua Василь Матій, українці традиційно перед новорічними святами продають валюту, щоб купувати подарунки.

Заробітчани також перераховують чи привозять багато валюти безпосередньо перед новорічними святами,

– додає експерт.

Залучені гроші

Україна у грудні підвищила ставку дохідності по ОВДП, через що вдається залучити більше грошей. Зауважимо, що міцна гривні цьому також посприяла. До прикладу на аукціоні 8 грудня вдалося залучити майже 16 мільярдів у гривневому еквіваленті. Експерт Василь Матій відзначає, що повернення нерезидентів в ОВДП є вагомим чинником для зміцнення гривні.

Крім того, Україна отримала 600 мільйонів доларів від Європейського Союзу шляхом розміщення єврооблігацій. Як зазначив міністр фінансів Сергій Марченко дохідність у 6,20% – це найнижча дохідність за публічними єврооблігаціями в доларах США в історії України.

І цілком ймовірно, що до кінця року Україна ще прийме онлайн-місію МВФ, що зніме з паузи переговори щодо другого траншу.

Серед інших причин зміцнення гривні фінансист Василь Матій називає:

Прийняття бюджету-2021, що врегульовує проблему бюджетної кризи та невизначеності.

Ріст світових цін на руду, яка займає вагому частку в експорті.

Падіння індексу долара

Не лише гривня росте, але й сам по собі долар падає, точніше його індекс, який відображає курс долара відносно 6 валют світу (євро, єни, фунту стерлінгів, канадського долара, шведської крони та швейцарського франка).

Індекс долара опустився до дворічного мінімуму – 90,69 у грудні. І якщо ми подивимося на графік, то протягом останніх 5 років долар був слабшим лише на початку 2018 року.

Що буде з курсом валют у 2021

Аналітики Oxford Economics прогнозують середньорічний курс на рівні 28,4 гривні за долар у 2021 році.

Інфляція може різко зрости на початку 2021 року, оскільки попит відновиться раніше, ніж виробництво, і компанії зазнають додаткових витрат через обіцяного підвищення мінімальної зарплати,

– йдеться у звіті.

Експерти також наголосили, що пандемія коронавірусу, війна на Сході України, відсутність прогресу у відносинах з МВФ та повільне впровадження реформ тиснутимуть на курс.

МВФ прогнозує, що українська гривня у 2021 році буде на рівні 28,12 гривні за долар. До речі, раніше в організації вважали, що курс буде відчутно вищим – 28,9 гривні, але у жовтні переглянули його.

Цікаво, що на початку пандемії МВФ був налаштований вкрай песимістично щодо економіки України. До прикладу, на цей рік МВФ прогнозував середньорічний курс 30 гривень за долар, хоча гривня жодного разу навіть не опустилася до 29. Але за 2 місяці до кінця року МВФ змінив прогноз на 27,2 гривні.

Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що 1 долар коштуватиме 28,6 гривні у 2021 році. А наприкінці 2021 року слід очікувати курсу долара на рівні 29,2 гривні.

Нагадаємо, що у бюджеті-2021 закладено середньорічний курс гривні на рівні 29,1.

Як змінювався курс з початку пандемії

Весна . На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара. Але протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар через введення карантинних заходів та панічних настроїв серед населення. У квітні-травні гривня частково відновила позиції.

. На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара. Але протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар через введення карантинних заходів та панічних настроїв серед населення. У квітні-травні гривня частково відновила позиції. Літо . Червень був стабільним для гривні, зокрема завдяки траншу від МВФ. У липні гривня впала через відставки голови НБУ Смолія, який повідомив про політичний тиск. У серпні гривню дещо зміцнили українські експортери.

. Червень був стабільним для гривні, зокрема завдяки траншу від МВФ. У липні гривня впала через відставки голови НБУ Смолія, який повідомив про політичний тиск. У серпні гривню дещо зміцнили українські експортери. Осінь . Національна валюта девальвувала на 1 гривню, повільно падаючи майже щотижня. Україна не чула позитивних новин від МВФ, а скасування Конституційним Судом антикорупційних реформ турбували міжнародних партнерів.

. Національна валюта девальвувала на 1 гривню, повільно падаючи майже щотижня. Україна не чула позитивних новин від МВФ, а скасування Конституційним Судом антикорупційних реформ турбували міжнародних партнерів. Зима. Пандемія коронавірусу розгортається з новою силою. Але напередодні свят гривня неочікувано зміцнилася.

Що впливатиме на гривню у 2021

У 2021 на гривню впливатимуть ціни на світовому ринку, поведінка інвесторів, світова криза, пандемія COVID-19 та співпраця з МВФ.

Співпраця з МВФ

Для України надзвичайно важливою є співпраця з Міжнародним валютним фондом. Опитані 24 каналом економісти стверджують, що інші організації та інвестори перш ніж вкладати гроші в Україну зважають на відносини з МВФ. Якщо співпраця є, то є й довіра, а відтак Україна може залучити більше грошей та на кращих для себе умовах.

Коронавірус

Перший місяць року Україна проведе у стані локдауну, що суттєво позначиться на економічних показниках. Якщо ситуація з захворюванням гіршатиме, це буде ще одним фактором для ослаблення гривні. Проте ситуацію може покращити вакцина.

Вакцина від коронавірусу, яку вже починають розповсюджувати у світі, може дати відлік до відновлення світової економіки, що стане стабілізаційним фактором для гривні.

Світові ринки

Експорт та імпорт займають чільне місце в економіці України, тож ціни на нафту, яку Україна імпортує, чи зерно, яке експортує, – матимуть вагомий вплив на національну валюту.

У цьому плані 2020 рік був позитивним для гривні, адже нафта подешевшала, а зерно навпаки подорожчало.

Очікування

Очікування бізнесу та населення щодо курсу також відіграють ключову роль, адже стимулюють їх до продажу/купівлі валюти, що лише посилює ефект. Уряд заклав у бюджеті доволі слабку гривню у порівнянні з експертними прогнозами. Це може сприяти девальваційним очікуванням і таки знецінити гривню.

Відновлення економіки

Цей рік став роком падіння ВВП для майже всіх країн світу, включаючи Україну. Проте за різними прогнозами економіки будуть відновлюватися у 2021 році. Тож те, наскільки Україні вдасться відновити допандемічні показники, буде впливати на курс гривні.