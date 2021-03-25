Маленькі пенсії та низька народжуваність: Мінсоцполітики пояснило зв'язок

У Міністерстві соціальної політики України зазначили, що є нагальна потреба у пенсійних накопиченнях, у тому числі й через низьку народжуваність. Як демографічна ситуація впливає на пенсії українців, – розповідаємо далі.

Чому в Україні низькі пенсії

Міністерство соціальної політики загалом виділило дві нагальні причини, через які українці не отримують гідні пенсії та є потреба у пенсійних накопиченнях.

Демографічна ситуація у країні

Недостатня кількість джерел фінансування

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Рівень пенсій

. Майже 60% українців отримують пенсії нижче 3 тисяч гривень, а коефіцієнт заміщення заробітку пенсіями складає менше ніж 29%.

Згідно з конвенцією Міжнародної організації праці, пенсія має становити не менше 40% від зарплати. Раніше в Україні показник становив 54%, а відповідно доходи українця під час виходу на пенсію скорочувались у два рази, що є цілком допустимим й відповідає міжнародним нормам.

Потреба у пенсійних накопиченнях

. Через демографічні зміни рівень заміщення заробітку пенсіями з солідарного рівня буде падати до 18% – 20%.

Відповідно до пенсійної реформи 2003 року в Україні мали запрацювати три рівні пенсійної системи. Проте, другий рівень пенсійної системи – обов’язкові пенсійні накопичення – не запроваджений й досі, наголошують у Мінсоцполітики.

Добровільні пенсійні накопичення мають менше мільйона людей – це близько 9% від кількості застрахованих найманих працівників,

– йдеться у зверненні Мінсоцполітики.

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Демографічна ситуація у країні

Солідарні пенсії

У Мінсоцполітики зауважують й те, що лише солідарні пенсії вже ніколи не зможуть забезпечити гідне життя українцям.

Що таке солідарні пенсії Солідарні пенсії – це ті пенсійні виплати, до яких ми звикли. Коли за всіх працюючих сплачуються внески до Пенсійного фонду України й одразу з цих коштів виплачуються пенсії нинішнім пенсіонерам. Тут працює принцип солідарності поколінь. Фактично молоде покоління сплачує пенсії старшому.

Демографічна статистика

Кількість працюючого населення – менше ніж 13 мільйонів осіб

Кількість пенсіонерів – 11,1 мільйона осіб

Система може нормально працювати, якщо внески сплачують принаймні вдвічі більше людей, ніж отримують пенсії,

– наголошують у Мінсоцполітики.

Як демографічна ситуація впливає на пенсії

Народжуваність в Україні падає, а тривалість життя збільшується. Відповідно відношення кількості працюючого населення до пенсіонерів буде зменшуватись.

За розрахунками фахівців Інституту демографії імені Птухи у 2050 році буде 9,7 мільйона осіб, за яких сплачуватимуть внески до Фонду й 11,7 мільйона пенсіонерів.

Демографічні прогнози Мінсоцполітики

У Міністерстві вирішили спрогнозувати демографічну ситуацію в Україні у 2050 році, порівнявши її з 2020 роком.

Блакитним кольором відмічені люди старше 60 років, які потребують пенсійного забезпечення з боку держави.

Зеленим – ті, хто може працювати та сплачувати пенсійні внески з зарплатні.

Інфографіка Міністерства соціальної політики

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Недостатність джерел фінансування

У Міністерстві відзначають, що зниження ставки ЄСВ майже вдвічі у 2016 році, не призвело до детінізації ринку праці, проте призвело до скорочення фінансових можливостей солідарної пенсійної системи. Держава планувала частину зниження направити на внески до накопичувальної пенсії, але фактично цього запроваджено не було.

Фактично, знизивши навантаження на бізнес, держава отримала недофінансовану солідарну пенсійну систему і не запропонувала людям пенсійні накопичення як компенсатор,

– відзначає Мінсоцполітики.