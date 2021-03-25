Маленькі пенсії та низька народжуваність: Мінсоцполітики пояснило зв'язок

Джерело:Міністерство соціальної політики
У Міністерстві соціальної політики України зазначили, що є нагальна потреба у пенсійних накопиченнях, у тому числі й через низьку народжуваність. Як демографічна ситуація впливає на пенсії українців, – розповідаємо далі.
Міністерство соціальної політики загалом виділило дві нагальні причини, через які українці не отримують гідні пенсії та є потреба у пенсійних накопиченнях.
Демографічна ситуація у країні
Недостатня кількість джерел фінансування
Читайте також Виплати у березні 2021: як та кому перерахують пенсіїСтатистика Мінсоцполітики. Майже 60% українців отримують пенсії нижче 3 тисяч гривень, а коефіцієнт заміщення заробітку пенсіями складає менше ніж 29%.
Згідно з конвенцією Міжнародної організації праці, пенсія має становити не менше 40% від зарплати. Раніше в Україні показник становив 54%, а відповідно доходи українця під час виходу на пенсію скорочувались у два рази, що є цілком допустимим й відповідає міжнародним нормам.Прогноз Мінсоцполітики. Через демографічні зміни рівень заміщення заробітку пенсіями з солідарного рівня буде падати до 18% – 20%.
Відповідно до пенсійної реформи 2003 року в Україні мали запрацювати три рівні пенсійної системи. Проте, другий рівень пенсійної системи – обов’язкові пенсійні накопичення – не запроваджений й досі, наголошують у Мінсоцполітики.
Добровільні пенсійні накопичення мають менше мільйона людей – це близько 9% від кількості застрахованих найманих працівників,
– йдеться у зверненні Мінсоцполітики.
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У Мінсоцполітики зауважують й те, що лише солідарні пенсії вже ніколи не зможуть забезпечити гідне життя українцям.
Система може нормально працювати, якщо внески сплачують принаймні вдвічі більше людей, ніж отримують пенсії,
– наголошують у Мінсоцполітики.
У Міністерстві вирішили спрогнозувати демографічну ситуацію в Україні у 2050 році, порівнявши її з 2020 роком.
Інфографіка Міністерства соціальної політики
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Недостатність джерел фінансування
У Міністерстві відзначають, що зниження ставки ЄСВ майже вдвічі у 2016 році, не призвело до детінізації ринку праці, проте призвело до скорочення фінансових можливостей солідарної пенсійної системи. Держава планувала частину зниження направити на внески до накопичувальної пенсії, але фактично цього запроваджено не було.
Фактично, знизивши навантаження на бізнес, держава отримала недофінансовану солідарну пенсійну систему і не запропонувала людям пенсійні накопичення як компенсатор,
– відзначає Мінсоцполітики.