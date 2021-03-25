Маленькі пенсії та низька народжуваність: Мінсоцполітики пояснило зв'язок
У Міністерстві соціальної політики України зазначили, що є нагальна потреба у пенсійних накопиченнях, у тому числі й через низьку народжуваність. Як демографічна ситуація впливає на пенсії українців, – розповідаємо далі.
Джерело:Міністерство соціальної політики
Чому в Україні низькі пенсії
Міністерство соціальної політики загалом виділило дві нагальних причини, через які українці не отримують гідні пенсії та є потреба у пенсійних накопиченнях.
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Демографічна ситуація у країні
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Недостатність кількість джерел фінансування
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Рівень пенсій
Згідно з конвенцією Міжнародної організації праці, пенсія має становити не менше 40% від зарплати. Раніше в Україні показник становив 54%, а відповідно доходи українця під час виходу на пенсію скорочувались у два рази, що є цілком допустимим й відповідає міжнародним нормам.
Потреба у пенсійних накопиченнях
Відповідно до пенсійної реформи 2003 року в Україні мали запрацювати три рівні пенсійної системи. Проте, другий рівень пенсійної системи – обов’язкові пенсійні накопичення – не запроваджений й досі, наголошують у Мінсоцполітики.
Добровільні пенсійні накопичення мають менше мільйона людей – це близько 9% від кількості застрахованих найманих працівників,
– йдеться у зверненні Мінсоцполітики.
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Демографічна ситуація у країні
Солідарні пенсії
У Мінсоцполітики зауважують й те, що лише солідарні пенсії вже ніколи не зможуть забезпечити гідне життя українцям.
Що таке солідарні пенсіїСолідарні пенсії – це ті пенсійні виплати, до яких ми звикли. Коли за всіх працюючих сплачуються внески до Пенсійного фонду України й одразу з цих коштів виплачуються пенсії нинішнім пенсіонерам. Тут працює принцип солідарності поколінь. Фактично молоде покоління сплачує пенсії старшому.
У Міністерстві відзначають, що зниження ставки ЄСВ майже вдвічі у 2016 році, не призвело до детінізації ринку праці, проте призвело до скорочення фінансових можливостей солідарної пенсійної системи. Держава планувала частину зниження направити на внески до накопичувальної пенсії, але фактично цього запроваджено не було.
Фактично, знизивши навантаження на бізнес, держава отримала недофінансовану солідарну пенсійну систему і не запропонувала людям пенсійні накопичення як компенсатор,
– відзначає Мінсоцполітики.
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