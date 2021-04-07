Чому ціни на газ в Європі зросли знову до максимуму

Спотові ціни на газ в Європі досягли свого максимуму за останні два місяці у зв'язку зі зниженням температури. Згідно з прогнозами синоптиків, низька температура протримається до 8 квітня 2021 року з нічними похолоданнями до нуля градусів за Цельсієм.

Підвищення ціни на газ

На початку поточного 2021 року середня ціна контракту "на день вперед" на голландському хабі TTF складала близько 220 доларів за тисячу кубометрів, що було рекордною ціною починаючи з лютого 2019 року. Контракт з постачання 7 квітня 2021 року на TTF подорожчав до 249 доларів за тисячу кубометрів блакитного палива, що є максимальним значенням з 9 лютого 2021 року.

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Середня ціна контракту "на день вперед" за тисячу кубометрів газу:

218 доларів – у березні,

219 доларів – у лютому,

257 доларів – у січні.

Газова компанія Європи

Європа ще в кінці березня 2021 року відкрила кампанію із закачування газу в підземні сховища. Газовикам доведеться компенсувати рекордний відбір за минулу морозну зиму – із ПСГ було піднято майже 69 мільярдів кубометрів газу, що на 24 мільярди кубометрів газу більше, ніж роком раніше.

Постачання газу у квітні

Крім того, постачання скрапленого природного газу на ринок Європи продовжує зростання від місяця до місяця. Поточні постачання за квітень 2021 року відстають від середнього рівня за квітень 2020 року лише на 6%. Важливо зазначити, що розрив скорочується кожного дня.