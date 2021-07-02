Ціна газу в Європі стрімко зростає: причини підвищення вартості

У Європі вже третій день поспіль спотова ціна газу стабільно збільшується на 4% за добу. Зростання ціни спостерігається від моменту невдалого великого аукціону на бронювання українських газотранспортних потужностей на липень.

Дефіцит газу у липні 2021 року

У Європі очікують загострення дефіциту газу у липні й на це є декілька причин:

З 6 по 10 липня магістраль "Ямал-Європа", котра прокачує за добу близько 100 мільйонів кубометрів газу, зупиниться.

З 13 по 23 липня триватиме щорічне техобслуговування газопроводу "Північний потік" (170 мільйонів кубометрів на добу).

Цікаво Згусток технологій: яким обладнанням може здивувати сучасний кросовер

Де брали газ під час ремонту у 2019 – 2020 роках

До 2019 року на час ремонту "Північного потоку" та "Ямалу-Європи" "Газпром" (MOEX: GAZP) збільшував прокачування газу через Україну.

У 2020 році цього вперше не відбулося й усе недопостачання було компенсовано відбором газу зі сховищ у Європі. У 2020 році це трохи полегшило ситуацію на ринку, оскільки ПСГ Європи були переповнені.

Чому у 2021 році ціна газу подорожчала та виник дефіцит

У 2021 році ситуація протилежна – наповненість сховищ ЄС є на мінімальному рівні за історію спостережень. Згідно з даними Gas Infrastructure Europe за підсумками 30 червня вона складає 47,46%, що на 15,21 пункту нижче за середнє значення за останні п'ять років.

Аукціон 29 червня 2021 року: чим він показовий

На аукціоні 29 червня на додаткові переривані потужності на транзит через Україну на липень учасники ринку стежили з особливою увагою. Оскільки, відмова "Газпрому" від бронювання потужностей на цьому аукціоні надала спотовим цінам на газ у Європі нового потужного імпульсу, який рухає їх третій день поспіль. На аукціоні було виставлено 64 мільйонів кубометрів на добу.

Позиція української та російської сторони

З приводу аукціону 29 червня генеральний директор "Оператора газотранспортної системи України" Сергій Макогон відзначив, у коментарі виданню Financial Times, що Європа не повинна йти за цим ціновим шантажем "Газпрому", а Дефіцит постачання в Європу – штучно створена проблема.

Генеральний директор ТОВ "Газпром експорт" та заступник голови правління "Газпрому" Олена Бурмістрова у коментарі щодо українських аукціонів на потужності відповіла, що "Газпром" виконує всі заявки клієнтів компанії.

Ціна газу на європейських хабах

Ціна газу з постачання в п'ятницю на хабі TTF у Нідерландах закрилася на позначці 450 доларів за тисячу кубометрів. Крива ціни газу за останні три дні являє собою незвичне видовище – пряму, що йде вгору під кутом 45%.