Коли світ відключить Росію від SWIFT та що це означатиме

Західні партнери обіцяли застосувати одну з найжорсткіших економічних санкцій, якщо Росія нападе на Україну. Триває третій день повномасштабної війни, а агресор і досі підключений до системи SWIFT.

Вся затримка у Німеччині та Угорщині

Щоб відключити Росію від системи потрібне спільне рішення країн ЄС. Щоправда, США має досить важливий вплив, адже 40% платежів відбуваються саме у доларах США.

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Якщо ще кілька днів тому рішення про відключення Росії від SWIFT здавалося малоймовірним, то тепер Україні вдається переконати все більше міжнародних партнерів. Станом на 25 лютого, 4 країни були проти (Італія, Німеччина, Кіпр та Угорщина). Двоє з чотирьох країн вже змінили своє рішення.

Це початок нової сторінки в історії наших держав - України та Італії. Щойно Маріо Драґі в телефонній розмові підтримав відключення Росії від SWIFT, надання оборонної допомоги. Україна має стати частиною ЄС,

– написав президент Зеленський у твітері.

Двома країнами, які поки що тормозить відключення Росії від системи SWIFT, є Угорщина та Німеччина. Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що вона не хоче, аби відключення від SWIFT вплинуло на звичайних жителів держави-агресора.

"Якщо, наприклад, онука живе у Європі і захоче переказати гроші своїй бабусі, навіть якщо це звучить незначно, вона не зможе зробити переказ. А ось ті, хто відповідальні за пролиття крові, матимуть шляхи і засоби попри це проводити свої фінансові операції", – сказала Бербок.

Проте джерела Bloomberg пояснюють мотивацію Німеччини по-іншому. Деякі західні партнери, особливо Німеччина, переживає за вплив на власну економіку. Адже вони залежні від нафти та газу з Росії, а відключення від системи SWIFT ускладнить проведення платежів за постачання російських нафти та газу.

У будь-якому випадку Україна активно переконує міжнародних партнерів вдатися до цієї санкції. І з кожним наступом ворога шанси на відключення зростають.

Я не буду дипломатичним у цій темі. Всі, хто зараз сумнівається, чи треба відключати Росію від SWIFT, мають розуміти, що кров невинних українських чоловіків, жінок і дітей буде і на їхніх руках. Відключіть Росію від SWIFT!,

– написав Кулеба у твітері.

Що таке SWIFT SWIFT – це міжнародна міжбанківська система передавання інформації та здійснення платежів. Її використовують понад 11 000 фінансових установ у понад 200 країнах і територіях для надсилання безпечних платіжних доручень. Щодня через систему проходять транзакції на трильйони доларів. Це найважливіша фінансова система у світі, вона контролюється центральними банками Європи, США, Канади та Японії.

Які наслідки відчує Росія після відключення

Відключення Росії від мережі спричинить серйозні проблеми в її економіці, оскільки обмежить доступ країни до світових фінансових ринків.

Заборона ускладнить російським компаніям і звичайним громадянам платити за імпортовані товари або отримувати гроші за експорт товарів. Найбільше це вдарить по нафтогазовому сектору. Це також обмежить можливість росіян інвестувати або брати позики за кордоном.

У Росії є альтернативи:

використовувати інші канали для переказу коштів та обробляти платежі через банки, на які не накладені санкції;

використовувати власну платіжну систему SPFS.

Але жоден зі спосіб не забезпечить і близько того обсягу транзакцій та безпеки, які пропонує система SWIFT.

Вже маємо майже повну підтримку країн ЄС щодо відключення Росії від SWIFT. Сподіваюся, що Німеччині та Угорщині вистачить мужності підтримати це рішення,

– заявив Зеленський.

Які санкції світ вже прийняв

Спільно країн ЄС, США, Японія, Велика Британія та інші прийняли такі санкції:

Блокування експорту технологій, що обмежить здатність Росії розвивати військовий та аерокосмічний сектор;

Санкції на найбільші російські банки;

Санкції проти еліти, зокрема й проти Путіна та Лаврова;

Санкцій проти найбільших компаній та уряду: вони не можуть залучати інвестиції за кордоном.

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