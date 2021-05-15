Підтримка з боку США

Ентоні Блінкен на спільному брифінгу з главою австралійського МЗС Маріс Пейн, запевнив, що США не залишать Австралію на самоті у торговому конфлікті. Оскільки Вашингтон вважає, що Австралія опинилась перед економічним примусом з боку Піднебесної.

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Нагадаємо! 6 травня 2021 року стало відомо про те, що Китай вирішив припинити на невизначений час економічний діалог з Австралією у зв'язку зі зростаючим дипломатичним розривом між країнами.

За словами Блінкена, така політика Пекіна відносно союзників США не буде сприяти поліпшенню американо-китайських відносин.

Ми ясно дали зрозуміти КНР, що такі дії, спрямовані проти наших найближчих партнерів і союзників, будуть перешкоджати поліпшенню наших власних відносин з Китаєм,

– говорить Блінкен.

Відповідь Китаю

Представниця МЗС Китаю Хуа Чуньїн на брифінгу 14 травня поточного року відзначила, що телекомунікаційний сектор Піднебесної й інші високотехнологічні галузі КНР потрапили під "економічний тиск" США. Пані Чуньїн вважає, що Вашингтон заради досягнення стратегічних цілей застосовує економічні санкції та надає посилену підтримку іншим країнам, коли мова заходить про торговельні суперечність.

Разом з тим, за словами політикині КНР, в США зростає кількість людей, які закликають покращувати відносини Пекіна і Вашингтона і зміцнювати співробітництво, оскільки це служило б інтересам обох країн.

Агенція Associated Press (AP) відзначає, що такі заяви пролунали після зустрічі напередодні держсекретаря США Ентоні Блінкена і глави МЗС Австралії Маріс Пейн.

Причини конфлікту між Китаєм та Австралією