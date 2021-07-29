Скільки вдасться залучити

Прогнозовано оподаткування криптовалютних транзакцій дозволить додатково залучити 28 мільярдів доларів для фінансування проєкту розвитку інфраструктури США, вважають законодавці.

Згідно з законопроєктом, криптоброкери повинні будуть доповідати в Податкову службу США (IRS) про перекази цифрових активів, включно з віртуальною валютою.

Також бізнес повинен буде доповідати про перекази криптовалюти на суму понад 10 тисяч доларів.

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Чому вирішили оподаткувати криптовалюту

Прискіпливіше ставлення до криптовалюти було важливе, як для республіканців, так і демократів, відзначає видання Bloomberg.

Сенатор Роб Портман, який репрезентує республіканців у переговорах стосовно угоди, розповів, що питання прозорості криптовалюти вже давно непокоїть Конгрес.

Ми всі обговорюємо як забезпечити кращу звітність та відповідність компаній податковим вимогам,

– заявив Портман.

Уряд Байдена вважає, що цифрові активи – це серйозна проблема для країни, оскільки вони сприяють незаконній діяльності, в тому числі ухиленню від сплати податків. Це випливає з травневого звіту Мінфіну США.

Податкове управління США (IRS) у 2020 році додало графу "Криптовалюта" до податкової декларації, щоб отримати більше інформації про віртуальні активи громадян. Оскільки, вони вважають, що шахраї, таким чином, приховують свої доходи від уряду.

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Також Мінфін у цьому ж звіті заявив, що додаткове регулювання криптоактивів необхідне, щоб мінімізувати стимули та можливості приховувати доходи. Всі готівкові перекази на суму понад 10 тисяч доларів вже підпадають під вимоги звітності IRS

Нагадаємо, що раніше Податкове управління США (IRS) зауважувало, що резидентам країни не потрібно повідомляти про придбання криптовалюти на першій сторінці декларації за формою 1040, якщо вони дотримуються стратегії Buy & Hold.

Як відреагувала криптогазуль

Деякі гравці криптовалютної галузі вже розкритикували цей законопроєкт США, оскільки, компанії, на які розповсюджуватиметься законодавство, не здатні зібрати інформацію, яку вимагатиме від них уряд.

Крістін Сміт, виконавчий директор Blockchain Association, торгової групи з Вашингтона вважає, що такі нові правила можуть змусити деякі компанії перебазуватися в інші країни.

Зверніть увагу! Станом на 26 липня капіталізація глобального криптовалютного ринку виросла на 9,27% – до 1,52 трильйона доларів, що є найвищим рівнем з початку травня.