Чому споживчі настрої українців погіршились у травні 2021 року

Індекс споживчих настроїв (ІСН) українців у травні погіршився на 5,9 пункту проти квітня поточного року. Скорочення індикатора пов’язане зі зниженням економічних очікувань.

Результати дослідження

У травні 2021 року ІСН склав 71,3, а у квітні – 77,2. Однак, індекс очікуваної динаміки безробіття знизився на 4,6 пункту, а також покращились очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців.

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У травні найбільшу позитивну динаміку мав індекс доцільності робити великі покупки. Із послабленням карантинних обмежень споживачі прагнуть реалізувати відкладений попит,

– розповіли аналітики дослідження.

Показники індексів у травні 2021 року

Індекс поточного становища (ІПС)

ІПС зріс й склав 64,8, що на 4,8 пункту вище за квітневі показники, а його складові зазнали наступних змін:

індекс поточного особистого матеріального становища склав 57,6, зріс на 2,3 пункту;

індекс доцільності великих покупок – зріс на 7,4 та встановився на позначці 72,1.

Індекс економічних очікувань (ІЕО)

Індекс економічних очікувань (ІЕО) у травні значно знизився та склав 75,6, що на 13 пунктів нижче за квітневі показники. Його динаміка виглядає наступним чином:

індекс очікуваних змін особистого матеріального становища склав 80,2 пункту, що на 12 пунктів нижче від квітневого показника;

індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року – 61,7, що на 9,3 пункту нижче за квітневий показник;

індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років – знизився на 17,6 пункту проти квітня й складає 84,9.

Інші важливі індекси:

Індекс очікуваної динаміки безробіття – 143,9 пункту, знизився на 4,6 пункту.

Індекс інфляційних очікувань збільшився – 190,2, збільшився на 5,2 пункту.

Індекс девальваційних очікувань – 136,2, знизився на 9 пунктів.

Індекс споживчих настроїв у травні / Інфографіка Info Sapiens

Як проводилось дослідження

Аналітики опитали тисячу осіб віком від 16 років, у період з 11 по 27 травня. Респондентам ставили 5 питань, щоб дізнатись про споживчі настрої українців. Статистичне відхилення не перевищує 3,2%. У травні опитування проводилось за допомогою телефонного інтерв'ю.