Чому у січні зросли ціни на продукти: відповідь НБУ

Ціни на продукти в Україні у січні 2021 року зросли на 1,3% у порівнянні з груднем минулого року. Подорожчання окремих продуктів харчування, палива та тютюнових виробів, а також подальше зростання споживчого попиту формували проінфляційний тиск.

У Нацбанку зауважили, що січневий локдаун не мав суттєвого впливу на динаміку цін.

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Чому зросли ціни

►Продовольчі товари

Ціна на соняшникову олію зросла через нижчий урожай соняшнику та підвищення світових цін на олійні культури. Це позначилося на вартості продуктів її перероблювання: майонезу та спредів.

Вищі ціни на сировину та енергетичні ресурси пришвидшили подорожчання борошняних та макаронних виробів, а також м'ясних продуктів.

Сири, рис та продукти з риби подорожчали через послаблення гривні та значний споживчий попит.

►Непродовольчі товари

Вартість побутової техніки, фармацевтичної продукції та авто продовжила прискорюватися. Однак зниження цін на електроніку дещо сповільнилося. Крім того, у січні повільніше дешевшав одяг та взуття. Це пов'язують з впливом сезонного зимового розпродажу на ціни у січні, який перенесли через локдаун.

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►Послуги

Посилення споживчого попиту та збільшення виробничих витрат пришвидшили подорожчання туристичних послуг, оренди житла та технічного обслуговування автомобілів.

Однак темпи зростання цін на медичні та стоматологічні послуги, послуги кінотеатрів та ресторанів не пришвидшились. Це пов'язано зі зменшенням відвідувань цих закладів через локдаун.

►Сирі продукти харчування

На подорожчання яєць вплинуло зростання виробничих витрат.

Цукор та борошно – високі світові ціни та гірші врожаї цукрового буряку та пшениці.

Фрукти – скорочення запасів.

►Адміністративно регульовані ціни

Планове підвищення акцизів призвело до подорожчання тютюнових виробів.

Ціни на алкоголь зросли через підвищення мінімальних цін на ігристі вина.

Через скасування пільгового тарифу для домогосподарств очікувано подорожчала електроенергія.

Подорожчання газу в попередні періоди вплинуло на вартість гарячої води та опалення.

З огляду на вплив низьких тогорічних врожаїв, подорожчання енергоресурсів та подальше зростання споживчого попиту, у першій половині 2021 року споживчі ціни продовжать зростати.

Надалі вплив проінфляційних чинників слабшатиме. Завдяки нарощенню пропозиції сільськогосподарської продукції нового врожаю сповільниться продовольча інфляція,

– заявили у НБУ.

У Нацбанку прогнозують, що до кінця 2021 року інфляція зросте до 7%. Однак вже в першій половині 2022 року показник повернеться до цільового діапазону – 5%.