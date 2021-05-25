Результати дослідження

Опитані роботодавці аргументували своє не бажання брати працівників старше середнього віку, наступним чином:

Читайте також Близько 60% українців після 40 років відмовляють у працевлаштуванні через вік

близько 13% заявили, що не наймають фахівців старше 65 років, і пояснюють свою позицію специфікою роботи, яка вимагає фізичних навантажень;

18% роботодавців розповіли, що у них в штаті найбільше співробітників віком від 40 років;

39% намагаються брати на роботу як молодих, так і старших працівників до 45 років і звертають увагу радше на досвід, а не на вік;

94% – стверджують, що рівень зарплати не залежить від віку.

Чи грає роль вік при пошуку роботи

Чому обирають працівників до 30 років

44% роботодавців обирають працівників до 30 років через більшу активність та ініціативність.

41% – кращу обізнаність у сучасних технологіях.

39% – прагнення будувати кар’єру.

Причини, якими аргументують відмову роботодавці працівникам після 40

31% пояснюють відмову фізичними навантаженнями, які є частиною роботи.

19% вважають, що старше покоління довше вчиться.

12% – гірше орієнтуються в технологіях.

10% – старшому поколінню важко влитися в колектив.

Найпоширеніші причини через які відмовляють працівникам

81% – недостатня компетенція,

38% – відсутність релевантного досвіду, або часта зміна місця роботи.

Працівники старше 40 років

Кандидати від 40 років вважають своєю перевагою знання та досвід. Однак, 30% від опитаних працедавців вважають, що досвід та навички знаходяться лише на 3 місці серед критеріїв визначення зарплати для працівників старше 40 років. Оскільки, вони більше звертають увагу на середню зарплату на ринку та відповідальність посади.

Що думають та як оцінюють працедавці працівників пенсійного та передпенсійного віку

47%, серед опитаних працедавців, також сказали, що вважають працівників пенсійного і передпенсійного віку такими самими хорошими співробітниками, як і інших.

10% – вважають їх менш ефективними.

6% – надають старшим працівникам лояльніші умови: здебільшого виплачують бонуси до зарплати й допомагають опановувати нові технології, розповіли організатори дослідження.

Роботодавці яких галузей були респондентами

Переважно організатори дослідження опитували працедавців галузі роздрібної торгівлі/продажів/закупок, будівництва та виробництва/енергетики, з яких:

19% представляють середній бізнес (до 250 працівників),

23% – великий бізнес (понад 250 працівників).

Зауважте! Дослідження проводилось у період з квітня по травень 2021 року.