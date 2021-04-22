Міністерство соціальної політики зазначило, що держава повинна внести зміни до фінансування дострокових пенсій для людей, які працюють у важких та шкідливих умовах. Оскільки, нинішня система не лише викликає проблеми у бізнесу, але й у пенсіонерів.

Чому потрібні зміни

Мінсоцполітики відмітило, що одним з нагальних питань чому держава повинна переглянути фінансування дострокових пенсій для тих хто працює у важких та шкідливих умовах це те, що нинішня система не працює. Про це міністерство розповіло в рамках своєї програми "10 запитань та відповідей про пенсійні накопичення".

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Причини через які нинішня система не працює

Відповідне законодавство було прийнято ще у радянські часи, коли держава була зацікавлена, щоб люди працювали на шкідливих державних підприємствах. Відповідно уряд міг забезпечити пенсії, оскільки був єдиним роботодавцем. У 90-х роках більшість державних підприємств були приватизовані, проте уряд у 2004 році ухвалив певні зміни й пенсії почали фінансуватись наступним чином: спочатку Пенсійний фонд виплачує людині дострокову пенсію, а потім підприємство, на якому колись ця людина працювала, відшкодовує ці суми Пенсійному фонду. Тобто нинішні пенсіонери фактично кредитують бізнес, який використовував працю людей у важких та шкідливих умовах, а бізнес потім повертає борги пенсіонерам. Мінсоцполітики відмітило, що сьогодні цей механізм не працює та вимагає додаткового фінансування з державного бюджету України (за рахунок інших платників податків), і надалі ситуація буде погіршуватись, наголошують у міністерстві.

Бізнес у боргах

У Мінсоцполітики відмітили, що з понад 10 тисяч підприємств, які мають відшкодовувати дострокові пенсії, понад 8 тисяч мають заборгованість з відшкодування. З них понад 2,5 тисячі є економічно неактивними. Тобто, перебувають в стані банкрутства або не мають активів для погашення заборгованості.

Зараз заборгованість підприємств з відшкодування дострокових пенсій вже становить більш як 15,3 мільярда гривень,

– розповідають в Мінсоцполітики.

Наголосили у міністерстві й на тому, що протягом останніх 10 років такий борг зріс більше, ніж у 5 разів. Тобто з 2,6 мільярда гривень до 15,3 мільярда гривень. Також, що прогнозовано кожного року борг зростатиме приблизно на 1,5 мільярди гривень, при цьому вже тричі відбувалось списання частини цього боргу на загальну суму близько 2 мільярдів гривень.

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Чому бізнес не платить

У Мінсоцполітики відмітили, що в більшості випадків це відбувається через те, що деякі підприємства вже ліквідувались, а для інших розміри відшкодування таких пенсій стали завеликими.

Такий спосіб фінансування дострокових пенсій при зменшенні обсягів виробництва становить загрозу для бізнесу, не дозволяє підприємствам нарощувати обсяги виробництва, підвищувати заробітну плату, бути конкурентоздатними, а іноді призводить до ліквідації підприємства через борги,

– йдеться у повідомленні.

Наголосимо, що Мінсоцполітики не розповіло, які зміни планує уряд, щоб покращити ситуацію та чого чекати у найближчій перспективі українцям, що працюють у важких та шкідливих умовах та планують отримати дострокову пенсію.