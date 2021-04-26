Чому підняли облікову ставку до 7,5%: НБУ назвав причини

Члени Комітету з монетарної політики (КМП) НБУ одностайно підтримали підвищення облікової ставки до 7,5%. Рішення було прийнято з метою повернення інфляції до цільових 5% у першому півріччі 2022 року.

Чому підняли облікову ставку

Комітет ухвалив рішення з огляду на низку факторів, зокрема:

Перевищення рівня інфляції. В березні індекс споживчих цін становив 8,5% з року в рік у той час, як НБУ у січневому прогнозі допускав, що він буде на рівні 7,6% з року в рік. Зростання споживчого попиту на тлі зростання реальних доходів населення, зокрема зарплат попри погіршення епідеміологічної ситуації.

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Завищені інфляційні очікування, а також посилення інфляційних ризиків на горизонті монетарної політики вимагають рішучішої реакції регулятора.

Водночас рішучіше підвищення облікової ставки сприятиме послабленню фундаментального інфляційного тиску,

– відзначили члени КМП.

Що таке облікова ставка Облікова ставка – це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове або короткострокове рефінансування. Опосередковано ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.

Перевищення рівня інфляції

Прискорилася інфляція в країнах – торговельних партнерах України. Центробанки деяких вже вдалися до підвищення ключових ставок. До цього їх також спонукало зростання дохідності облігацій США, яке знизило попит на більш ризикові активи.

Регулятор зазначив, що попри слабші, ніж очікувалося, показники економічної активності в Україні в першому кварталі, її відновлення продовжується.

Високі ціни на сировинні товари сприяють експортерам, а стійкий споживчий попит – секторам торгівлі та послуг,

– відзначається у повідомленні НБУ.

Відновлення економіки стримують:

Фактори невизначеності, пов'язані насамперед з тривалістю та форматом карантинних обмежень.

Ризики ескалації військового конфлікту та подальшого відтермінування перегляду програми Stand-by, що можуть призвести до погіршення курсових та інфляційних очікувань.

Реакція депозитарних ставок

З початку квітня більшість ставок за депозитами різної строковості припинили зниження, а окремі дещо підвищилися. Регулятор зазначив, що з середини року це позначиться на дохідності депозитів для населення.

Це вплине на переорієнтацію частини споживчого попиту на користь депозитів у банках та, відповідно, стримуватиме його тиск на інфляцію,

– пояснили в НБУ.

Інфляційний тиск

Попри підвищення облікової ставки, монетарна політика Нацбанку залишається м'якою, пояснив один з членів дискусії Комітету з монетарної політики НБУ. З урахуванням підвищених інфляційних очікувань рівень нейтральної облікової ставки нині становить 9% – 9,5%.

Декілька учасників відмітили, що інфляційний тиск може виявитися недооціненим через високий рівень невизначеності. У зв'язку з цим вони не виключають необхідність продовження циклу підвищення облікової ставки.