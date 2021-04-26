Чому підняли облікову ставку до 7,5%: НБУ назвав причини

Джерело:Національний банк України
Члени Комітету з монетарної політики (КМП) НБУ одностайно підтримали підвищення облікової ставки до 7,5%. Рішення було прийнято з метою повернення інфляції до цільових 5% у першому півріччі 2022 року.
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Завищені інфляційні очікування, а також посилення інфляційних ризиків на горизонті монетарної політики вимагають рішучішої реакції регулятора.
Водночас рішучіше підвищення облікової ставки сприятиме послабленню фундаментального інфляційного тиску,
– відзначили члени КМП.
Прискорилася інфляція в країнах – торговельних партнерах України. Центробанки деяких вже вдалися до підвищення ключових ставок. До цього їх також спонукало зростання дохідності облігацій США, яке знизило попит на більш ризикові активи.
Регулятор зазначив, що попри слабші, ніж очікувалося, показники економічної активності в Україні в першому кварталі, її відновлення продовжується.
Високі ціни на сировинні товари сприяють експортерам, а стійкий споживчий попит – секторам торгівлі та послуг,
– відзначається у повідомленні НБУ.
З початку квітня більшість ставок за депозитами різної строковості припинили зниження, а окремі дещо підвищилися. Регулятор зазначив, що з середини року це позначиться на дохідності депозитів для населення.
Це вплине на переорієнтацію частини споживчого попиту на користь депозитів у банках та, відповідно, стримуватиме його тиск на інфляцію,
– пояснили в НБУ.
Попри підвищення облікової ставки, монетарна політика Нацбанку залишається м'якою, пояснив один з членів дискусії Комітету з монетарної політики НБУ. З урахуванням підвищених інфляційних очікувань рівень нейтральної облікової ставки нині становить 9% – 9,5%.
Декілька учасників відмітили, що інфляційний тиск може виявитися недооціненим через високий рівень невизначеності. У зв'язку з цим вони не виключають необхідність продовження циклу підвищення облікової ставки.