Чому неможливість продавати газ для населення за собівартістю: пояснення Вітренка

Собівартість газу, видобутого в Україні, становить лише 2,6 гривні за кубометр. Однак Україна продає його для споживачів за граничною ціною у 6,99 гривні й то лише на час карантину.

Однак, за словами Юрія Вітренка, Україна не може продавати блакитне паливо за собівартістю через необхідність наповнювати держбюджет.

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Виконувач обов'язків міністра енергетики пояснив, що багато людей в Україні не може сплачувати газ навіть по 2,6 гривні.

Є пенсіонери, інваліди, є багато людей, які отримують субсидію. І ці субсидії потрібно з чогось сплачувати,

– зауважив він.

Крім того, Вітренко нагадав, що необхідно сплачувати податки, а оператору ГТС обслуговувати трубу високого тиску. Він додав, що держбюджет – це зарплати вчителям, медикам, це пенсії, це витрати на оборону.

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обмеження ціни на газ для населення. Тож, на період карантину гранична ціна на Кабмін ухвалив постанову проТож, на період карантину гранична ціна на 6,99 гривні за кубометр.

Водночас газопостачальна компанія "Нафтогаз" встановила ціну на газ у лютому на рівні 6,86 гривні за кубометр, що нижче, ніж максимальна ціна, встановлена Кабміном.



Якою буде ціна на газ під час карантину / Інфографіка 24 каналу