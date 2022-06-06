Про це в інтерв'ю 24 каналу розповіла перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова.

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Чому НБУ вдався до додаткової емісії гривні

В перші місяці повномасштабної війни Україні потрібно було терміново знайти гроші, щоб фінансувати військову галузь для захисту від Росії, а також забезпечувати соціальні виплати, пенсії та зарплати населенню. Альтернативного рішення, де взяти гроші швидко, – не було.

Катерина Рожкова Перша заступниця голови Нацбанку Цей крок був виправданий. Ми всі приймали це рішення й ми розуміємо, що це крайній крок, на який ми всі разом вдалися для того, аби забезпечувати обороноздатність та соціальний захист населення. Іншого джерела не було.

Гроші потрібні були швидко

Багато країн зголосилися надати фінансову допомогу, а низка організацій погодила кредити Україні в перші тижні повномасштабної війни. Але через бюрократію – рішення повинні були пройти кілька етапів схвалення всередині країн чи організацій – це зайняло багато часу. А гроші були потрібно вже.

Як додаткова емісія впливає на інфляцію

Наразі Національний банк викупив у Мінфіну 120 мільярдів гривень. Але це практично не вплинуло на інфляцію, оскільки в обігу ця гривні не залишилася:

НБУ фактично віддав цю суму Міністерству фінансів;

Мінфін за неї профінансував всі необхідні витрати;

Потім українські імпортери купили у Нацбанку валюту;

Відповідно НБУ забрав з ринку ту гривню, яку додатково вивів.

Фактично ця гривня не лишилася на ринку, не лишилася в обігу, тому вона мала дуже обмежений вплив. Я б навіть сказала, взагалі не мала впливу на інфляцію. Тому що інфляція сьогодні драйвиться трошки іншими чинниками,

– наголосила Рожкова.

При цьому перша заступниця глави НБУ наголосила, що додаткова емісія національної валюти – це крайній крок, до якого вдаються центральні банки країн. І це не має бути систематичним джерелом наповнення бюджету. Тож дуже важливо, щоб Україна надалі працювала з міжнародними партнерами для фінансової підтримки, а також повернулася до довоєнних рівнів податків.

Нагадаємо, що НБУ різко збільшив облікову ставку з 10% до 25%. Про це та інші важливі кроки Нацбанку читайте в повному інтерв'ю 24 каналу з Катериною Рожковою вже незабаром.

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Цікаво – що експерти кажуть про підняття облікової ставки: дивіться відео