Чому банк визнали неплатоспроможним

Від 11 серпня банк "Земельний Капітал" віднесений до категорії неплатоспроможних. Однак спочатку, 1 липня, правління НБУ віднесло банк до категорії проблемних у зв’язку з порушенням ним нормативів ліквідності.

Читайте також Є ризики для економіки України, – банки просять згорнути програму кредитування "5-7-9%"

З моменту віднесення банку до категорії проблемних фінансовий стан та показники банку погіршилися, обсяг високоліквідних активів зменшився до критичного рівня, що призвело до виникнення невиконаних платежів клієнтів,

– пояснили в НБУ.

Також у Нацбанку пояснили, що частка фінустанови становила 0,04 % від чистих активів платоспроможних банків. Тож віднесення "Зеленого Капіталу" до категорії неплатоспроможних жодним чином не впливає на стабільність банківського сектору України, який, як підкреслив регулятор, станом на сьогодні – стійкий.

Кому повернуть кошти

Близько 70% вкладників банку отримають свої кошти в повному обсязі, розповіли в НБУ. Однак, якщо розмір їх вкладів не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму у 200 тисяч гривень.

Ті хто мав у банку вклади із більшими розміром – отримають відшкодування в межах суми, яку гарантує ФГВФО.

Загалом же можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 1 липня 2021 року становить 435,8 мільйона гривень (92% від загальної суми вкладів фізосіб).

Нагадаємо, що збитки банку "Зелений капітал" складали 53 мільйони гривень, за результатами першого півріччя 2021 року. Згідно з аналітикою НБУ банк був другим в Україні по збитковості, детальніше про найприбутковіші та найзбитковіші банки у країні, читайте в іншому матеріалі.