На чому найбільше економлять українці: цікаве опитування

Питання, як навчитися економити гроші, стоїть перед кожним, кому потрібно заощаджувати. Однак економити та знати, як це правильно робити, – різні речі.

Правил економії здебільшого не можна навчити, тому що у всіх індивідуальна ситуація, тут спрацюють лише поради. За цим журналісти 24 каналу пішли на вулиці до людей.

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Ми запитали українців, на чому найчастіше вони економлять та які знають лайфхаки, аби менше витрачати грошей.

На чому економлять українці

Згідно з опитуванням, більшість людей відмовляють собі у покупці нового одягу, заощаджують на комунальних послугах, а з продуктів харчування купують лише найнеобхідне.

Окрім цього, через карантин українці почали менше витрачати на подорожі, адже кордони до більшості країн закриті, а також на розваги – походи в кафе, ресторани, кінотеатри тощо.

Всього було опитано 38 709 осіб у понад 40 країнах світі

Відповіді українців дивіться у відео: