Кияни заплатять за тепло у лютневих платіжках більше: у "Київтеплоенерго" розповіли чому

У лютому вартість опалення в житлових будинках Києва виросла в середньому на 2 гривні за 1 квадратний метр. У КП "Київтеплоенерго" зазначили, що зростання цін відбулось через те, що кияни спожили на 6% більше тепла через зниження середньомісячної температури повітря.

Чому заплатили більше

В Києві середньомісячна температура у лютому у порівнянні з січнем знизилась на 2,2 градуса за Цельсієм. У лютому середньомісячна температура становила – 4,7 градуса за Цельсієм, відмітила пресслужба КП "Київтеплоенерго"., додавши, що це найнижчий показник за останні два роки. Тож в наслідок такої температури вартість опалення в житлових будинках зросла в середньому на 2 грн за 1 метр квадратний.

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Від чого залежать обсяги споживання тепла

У Київтеплоенерго пояснили практично, навівши приклад багатоквартирного будинку у Голосіївському районі, що у січні спожив 104,09 Гкал, то в лютому – 111,49 Гкал. Відповідно, споживання тепла квартирою з опалювальною площею у 56,1 квадратних метрів у січні склало 1,1407 Гкал, а в лютому – 1,2208 Гкал.

Як самотужки перевірити обсяги споживання тепла

Тож при незмінному затвердженому тарифі мешканці цієї квартири у лютому сплатять на 132 гривні більше, тобто 2019 гривень замість 1887 гривень, які платили у січні.

Порівняти обсяги споживання тепла свого будинку з будинками, де вжито заходів з енергоефективності, можна за допомогою сайту teplo.org.ua. Київтеплоенерго запевняє, що на сайті міститься вся наявна інформація стосовно міських програми енергоефективності, умов участі у них та про досягнуті результати.