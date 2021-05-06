Китай вирішив припинити економічні відносини з Австралією: яка причина конфлікту

Китай заявив, що на невизначений час припиняє економічний діалог з Австралією. Відносини між країнами вже тривалий час шли на спад, що саме стало причиною конфлікту та як налаштовані обидві сторони, розповідаємо далі.

Причини відмови від співпраці

Розпочалось все з того, що Австралія закликала дослідити походження вірусу та заборонила компанії Huawei будувати свою мережу 5G на території країни. Китай же зі свого боку ще торік ввів санкції на австралійське вино та яловичину.

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Варто нагадати, що Китай є найбільшим торговим партнером Австралії, на котрого припадало 29% торгівлі Австралії зі світом у 2019 році. Китайські інвестиції ж в Австралію впали на 61% у 2020 році, що є найнижчим показником за останні 6 років, згідно з даними бази даних китайських інвестицій в Австралії.

Звинувачення китайського регулятора

Відтак Комісія з національного розвитку та реформ Китаю (NDRC) звинуватила Австралію в мисленні "холодної війни".

Нещодавно деякі чиновники уряду Австралійського Союзу розпочали низку заходів, спрямованих на порушення нормальних обмінів та співпраці між Китаєм та Австралією з точки зору "холодної війни" та ідеологічної дискримінації,

– відзначає у заяві NDRC.

Реакція уряду Австралії на звинувачення Австралійська сторона не забарилась з відповіддю на звинувачення китайського регулятора, як відмітило видання BBC News. Відтак австралійський міністр торгівлі Ден Техан сказав, що така позиція Китаю розчаровує, проте додав, що Канберра (столиця Австралії) все ще відкрита для обговорень.

Нагадаємо, що раніше Китай неофіційно припинив спілкування на міністерському рівні між двома країнами. Джеймс Лоуренсон, директор Австралійсько-китайського інституту відносин, заявив, що такий крок Пекіна подовжує це дипломатичне замороження. Напружені торгові зв'язки між країнами

Джеймс Лорансон відмітив, що Піднебесна відповіла безпосередньо на скасування австралійським урядом двох угод, котрі були укладені між штатом Вікторія та Китаєм в рамках його флагманської ініціативи "Пояс і дорога". Якщо це ступінь помсти, то Канберра отримає значне полегшення, оскільки мені здається, що вона досить відкалібрована. Ми ще далеко від відмови від чогось на зразок ChAFTA (Китайсько-австралійської угоди про вільну торгівлю – 24 канал),

​– прокоментував Лорансон. Цікаво Економіка Китаю зросла на більш як 18% у період відновлення після COVID-19

Австралійський уряд також звертався за новими порадами у зв'язку з безпекою порту Дарвін, який зданий в оренду китайській компанії Landbridge. Видання BBC News вважає, що компанію можуть змусити продати з мотивів національної безпеки.