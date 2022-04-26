Чому гривня стрімко зміцнюється щодо євро: пояснення експертки

З початку війни офіційний курс гривні щодо євро зміцнився майже на 2 гривні або на 5%. Чому це відбулося та який насправді готівковий курс, розповідаємо у матеріалі 24 каналу.

На початку повномасштабної війни – 24 лютого – НБУ ухвалив рішення про фіксування курсу долара та євро щодо гривні:

курс долара встановили на рівні 29,25 гривні за долар;

а курс євро – 33,17 гривні за євро.

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Наскільки "справедливими" були ті позначки тоді – питання не зовсім доречне. Адже ринковий процес курсоутворення фактично був призупинений. Що в умовах війни було абсолютно правильним рішенням. Анна Золотько Директорка департаменту казначейства Юнекс Банку

Євро тримався на позначці 33,17 гривні протягом місяця, а 23 березня НБУ "відпустив" курс. В результаті курс гривні почав зміцнюватися аж до 31,45 гривні за євро, станом на 26 квітня. Востаннє гривня була такою міцною щодо євро ще в середині січня.

Чому курс гривні щодо євро зміцнився

На українському валютному ринку основною валютою є американський долар. Відповідно курс гривні щодо євро напряму залежить від того, яким є курс євро щодо долара на міжнародному валютному ринку, тобто від котирувань пари євро / долар.

24 лютого пара долар / євро торгувалася на рівні 1,134 долара за євро. Тож, рахуючи від зафіксованого курсу долара щодо гривні (29,25) й виходило, що вартість євро становить 33,17 гривні за євро.

Зараз на міжнародному ринку котирування пари долар / євро опустилися до рівня 1,07 долара за євро, що і призвело до зміцнення офіційного курсу гривні до євро.

Тож причина зміцнення курсу гривні не в тому, що сама гривня стала міцнішою, а в тому, що євро знецінився щодо долара.

Наскільки відрізняється готівковий курс від офіційного

Війна Росії проти України сильно позначилася на всьому європейському регіоні. Так, євро та фунт стерлінгів впали до свого дворічного мінімуму щодо американського долара, за даними DailyFX

За словами Анни Золотько, на сірому готівковому ринку вартість євро становить 35,70 – 36,30 гривні за євро.

Це найбільш релевантна оцінка "справжнього" курсу. Хоча й вона навряд чи може вважатися точною, адже в умовах існуючих обмежень на безготівковому ринку з’ясувати справжню вартість іноземної валюти просто неможливо,

– наголошує банкірка.

Вона пояснює, що обмежена пропозиція призводить до дисбалансу та спричиняє додатковий тиск на курс.

За словами Золотько, зараз не можна говорити про якісь справедливі рівні курсів валют, оскільки Україна в стані війни, економіка ослаблена і працює здебільшого на військові потреби та потреби критичної необхідності людей. Справедливий курс може визначити лише вільний ринок.

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