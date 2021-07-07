Чому гібридне авто краще бензинового та навіть електроавтомобіля

Сучасний кросовер із гібридною силовою установкою має низку переваг над іншими автомобілями з двигунами внутрішнього згоряння та навіть електроавтомобілями.

Гібридне авто приводиться в рух за допомогою двох або більше двигунів – внутрішнього згоряння та електричного. Тому в ньому є переваги та недоліки обох двигунів. Розглянемо їх на прикладі Hyundai TUCSON Hybrid.

Також цікаво Чи справді в Україні можна взяти безвідсотковий кредит на авто

Динаміка

Електричний двигун розвиває максимальний крутний момент вже зі старту, однак на більшій швидкості він втрачає динаміку. Тому старт на електроавтомобілях здається досить швидким. Сучасні бензинові двигуни розвивають найбільшу потужність та крутний момент в діапазоні від 1500 до 4500 обертів на хвилину. Тому для досягнення найкращих динамічних показників їх треба "крутити". Поєднання цих двох моторів робить розгін більш динамічним та плавним.

Наприклад, Hyundai TUCSON Hybrid приводиться рух бензиновим двигуном 1,6-GDI Smartstream та електродвигуном потужністю 44,2 кВт, що працює від літій-іонного акумулятора 1,49 кВт-год. Разом вони видають 230 к.с. та 350 Нм. Навіть більш об'ємний 2,0-літровий бензиновий двигун на Hyundai TUCSON видає потужність 156 к.с. та максимальний крутний момент у 192 Нм.

Коли бензинове авто прискорюється, двигуну спершу потрібно вийти на діапазон обертів з максимальним крутним моментом, а це для даного ДВЗ 4500 об/хв. На це йдуть дорогоцінні секунди. Натомість у Hyundai TUCSON Hybrid при різкому старті вмикаються два двигуни. Спочатку автомобіль повністю використовує крутний момент електромотора, а потім – бензиновика. Таким чином на розгін до 100 км/год гібриду TUCSON потрібно всього 8 секунд, а бензиновій версії – 11,4 с. Різниця очевидна. Навіть більшість електроавтомобілів не можуть похвалитись такою динамікою.

Так само гібрид має перевагу в еластичності, коли потрібно перегнати вантажівку на трасі. Коли вмикаються два двигуни, швидкість збільшується миттєво, без затримки на перемикання передач.

Гібрид Hyundai TUCSON Hybrid динамічно прискорюється з будь-якої швидкості / Фото 24 каналу

Витрата пального

На перший погляд, може здатись, що два двигуни використовують більше енергії, однак це не так. Наприклад, на сучасному гібриді Hyundai TUCSON Hybrid система працює таким чином, що пального витрачається дуже мало. Електричний двигун живиться від вбудованого тягового акумулятора (це зовсім інша мережа, ніж 12-вольтова для живлення електрообладнання авто). Тягову батарею звичайного гібрида не можна підзарядити від електромережі, вона отримує заряд під час руху автомобіля.

Наприклад, коли авто рухається з невеликою швидкістю або гальмує, використовується енергія рекуперації. У заторі під час зупинки чи повільному русі ДВС не працює – економить пальне. Натомість енергія, яку витрачає електромотор на цей рух, є по суті безплатною, адже ДВС віддає невикористану енергію. Таким чином, якщо у бензинових версій за рахунок постійних розгонів та марної роботи під час зупинок найбільша витрата пального виявляється саме в міських умовах, то в гібрида - навпаки. У місті він витрачає найменше, а на трасі, де постійно працює бензиновий двигун – стільки ж або дещо більше. Наприклад, витрата пального Hyundai TUCSON Hybrid у місті становить 4,3 – 5,3 літри, а на трасі 4,6 – 5,0 л. Бензинові моделі споживають у місті вдвічі більше пального.

До речі Яким обладнанням може здивувати сучасний кросовер

Звичайно, електроавтомобіль ще більш вигідний – він не витрачає пального зовсім. Натомість вартість кілометра пробігу у нього залежить від місця заряджання акумулятора. Якщо заряджатись від домашньої розетки справді вигідно, то при заправці на швидких "чарджерах" економія зійде нанівець.

Екологія

Якби більшість автомобілів у наших містах мали електричний чи гібридний привод, то повітря на перехрестях та біля світлофорів було б набагато чистішим. Адже під час зупинки гібридного авто ДВС зупиняється, тому він не викидає жодних вихлопних газів. А оскільки загальна витрата пального суттєво менша, ніж у бензинових версій, то й шкідливих речовин гібрид викидає менше. Втім, електроавтомобіль, звичайно, тут поза конкуренцією – 0% шкідливих викидів (якщо лише зі старту не палити гуму).

Коли Hyundai TUCSON Hybrid гальмує, він заряджає акумулятор / Фото 24 каналу

Запас ходу

Мабуть, найбільш суттєва причина повільного переходу людства на електричні авто – невеликий запас ходу на одному заряді. Навіть найдорожчі електроавтомобілі нині не у змозі без дозаряджання проїхати, скажімо з Києва до Одеси чи Львова. Бензинові чи дизельні авто мають запас ходу у 600 – 1000 км, тож їм такі вояжі не страшні навіть тоді, коли по дорозі не буде жодної заправки.

Ще одна пересторога – час. Щоб зарядити електроавтомобіль, треба понад годину, а повний бак бензину заливають за кілька хвилин. Гібридні авто ще більш "далекобійні", ніж бензинові та порівнюються за цим показником з дизелями, які поступово відходять в минуле. Адже бак у гібрида найчастіше аналогічний за об'ємом як у бензиновій версії, тож за рахунок меншого "апетиту" пробіг на ньому завжди більший.

Також цікаво Які з екологічно чистих авто сьогодні найвигідніші

Вартість експлуатації та перепродажу

Звичайно, гібридні авто дещо дорожчі за бензинові. Однак під час експлуатації вони економлять пальне власнику. А витрати на технічне обслуговування аналогічні бензиновим версіям – сучасні гібридні системи практично не потребують регламентних робіт. Натомість за рахунок рекуперації гальмівні механізми у гібридів зношуються повільніше. Найбільш приємний момент – при перепродажу гібридні авто завжди дорожчі за свої аналоги з ДВЗ. А от з електроавтомобілями так не завжди – нові набагато дорожчі за гібриди та версії з ДВЗ, а на вторинному ринку їх ціна залежить від залишкової ємності батареї.

Власнику не варто самостійно обслуговувати гібрид, деякі агрегати тут під високого напругою – вони позначені оранжевим кольором / Фото 24 каналу

Висновок

В сучасних умовах саме гібридні версії автомобілів забезпечують найбільший комфорт, невелику витрату пального, солідний запас ходу та приємну вартість експлуатації. Так, вони дещо дорожчі за авто з ДВЗ, натомість дешевші за електроавтомобілі. Водночас доступний кредит, як, наприклад у Hyundai TUCSON Hybrid, та висока вартість перепродажу цілком перекриває ці недоліки.