Результати дослідження

Згідно з дослідженням, у рамках звіту ВООЗ, було опитано 83 тисячі учасників з 57 країн, зокрема й з України. Зазначається, що кожна друга людина помірно або значною мірою дотримується поглядів ейджизму. В Україні спостерігається високий рівень вікової дискримінації на рівні 5%, середній рівень – 26% та висока толерантність до представників старшого віку на рівні 69% серед населення.

До теми Вік – вирок: чому роботодавці неохоче наймають досвідчених працівників

Ситуація з ейджизмом у світі

Іспанія

Водній із країн ЄС, Іспанії, молодші кандидати, попри однакові характеристики в резюме, отримували перевагу перед старшими працівниками. 28-річних кандидатів запрошували на співбесіду на 77% частіше, ніж тих кому вже виповнилось 38 років.

У Швейцарії:

53% працівників різного віку вважають, що старших колег важче навчити,

52% вважають, що старші колеги менш зацікавлені у складних завданнях на роботі.

Як ейджизм впливає на економіку

Ігнорування проблеми вікової дискримінації може негативно впливати не лише на економіку, але й на соціально-демографічну ситуацію в країнах, зауважили ВООЗ. Згідно з оцінками експертів, у всьому світі близько 6,33 мільйона випадків депресії можуть бути наслідком ейджизму, причому у менш розвинених країнах таке трапляється у 6 разів частіше. А глобальні економічні втрати від депресивних і тривожних розладів ВООЗ оцінює у трильйон доларів щорічно.

Скільки коштує ейджизм суспільству

У Глобальному звіті ВООЗ відмічає, що У США річні витрати за 2020 рік, через ейджизм становили на 63 мільярди доларів більше. Згідно з оцінками, в Австралії, якщо зайнятість людей, що старші 55 років збільшиться на 5%, то це збагатить національну економіку на 48 мільярдів доларів.

Нині існує обмежена кількість даних та інформації про економічні витрати ейджизму, і необхідні додаткові дослідження для кращого розуміння його економічного впливу, особливо в країнах з низьким та середнім рівнем доходу, розповіли у ВООЗ.