Чому банківська система Афганістану близька до колапсу

Також аль-Фалахі розповів, що нині в Афганістані відбуваються лише виведення коштів, а більшість банків не функціонують і не надають повного обсягу послуг. Економіка Афганістану вже перебувала у досить хиткому становищі ще до захоплення влади талібами, відзначають експерти BBC.

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У Світовому банку зазначають, що економіка Афганістану сильно залежить від іноземної допомоги, адже близько 40% її ВВП надходить від міжнародної допомоги.

Нагадаємо, що після приходу до влади талібів Захід заморозив міжнародні кошти. Йдеться про активи Світового банку та МВФ. Пан аль-Фалахі каже, що це спонукає талібів шукати інші джерела фінансової підтримки.

Зупинка траншів від Всесвітнього банку та МВФ