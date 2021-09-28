Колабс банківської системи
Також аль-Фалахі розповів, що нині в Афганістані відбуваються лише виведення коштів, а більшість банків не функціонують і не надають повного обсягу послуг. Економіка Афганістану вже перебувала у досить хиткому становищі ще до захоплення влади талібами, відзначають експерти BBC.
До теми Таліби заборонили вивозити долари з Афганістану
Від чого залежить економіка Афганістану
У Світовому банку зазначають, що економіка Афганістану сильно залежить від іноземної допомоги, адже близько 40% її ВВП надходить від міжнародної допомоги.
Нагадаємо, що після приходу до влади талібів Захід заморозив міжнародні кошти. Йдеться про активи Світового банку та МВФ. Пан аль-Фалахі каже, що це спонукає талібів шукати інші джерела фінансової підтримки.
Зупинка траншів від Всесвітнього банку та МВФ
- Міжнародний валютний фонд 19 серпня призупинив доступ Афганістану до ресурсів.
- Також Афганістан не отримає від Фонду 460 мільйонів доларів, які передбачили за розподілом 650 мільярдів доларів для підтримки світової економіки.
- Тим часом від перекладу траншей в Афганістан відмовився і Всесвітній банк, який хоче "спостерігати за ситуацією". У 2020 році 43% ВВП Афганістану становили гроші, які отримані як фінансова допомога, від якої Афганістан залежний.
- У Білому домі наголосили, що представники "Талібану" не зможуть отримати доступ до будь-яких резервів Афганістану, які розташовані на території США.
- Згідно з останнім фінансовим звітом, золотовалютні резерви центрального банку Афганістану (DAB) оцінюють у 10 мільярдів доларів.
Китай хоче допомогти Афганістану
У видання Global Times, що підконтрольне владі Китаю, зазначали про потенціал співпраці з Афганістаном та бажанні Піднебесної допомогти у відновленні економіки.
Китай уже пообіцяв 200 мільйонів китайських юанів (близько 31 мільйону доларів) допомоги, включаючи постачання продуктів харчування та вакцини проти коронавірусу.
Також "Талібан" відчуває нині тиск стосовно вирішення економічних проблем всередині країни.
Недостатність продовольства у країні
Всесвітня продовольча програма ООН попередила, що лише 5% домогосподарств в Афганістані мають достатньо їжі щодня. Половина опитаних заявили, що хоча б раз за останні два тижні у них повністю закінчювалась їжа.
Які країни готові розглянути можливість співпраці
США заявили, що хоча вони готові розглянути можливість співпраці з талібами й це буде залежати від деяких попередніх умов, включаючи ставлення режиму до жінок та меншин.
Пан аль-Фалахі наполягає, що попри заяви талібів про те, що жінкам заборонено працювати "деякий час", жінки в його банку повертаються до роботи.
Серед жінок був якийсь страх, вони не приходили в офіси, але тепер поступово вони почали приходити в офіс,
– розповідає аль-Фалахі.
"Талібан" прагне показати сучасне та реформоване обличчя
В інтерв'ю BBC прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан сказав, що "Талібан" намагається показати світові більш сучасне і реформоване обличчя, у порівнянні з тим, як вони поводилися востаннє, коли були при владі – свого роду "Талібан 2.0".
Однак жіночі групи та правозахисні організації вказують на величезну різницю між тим, що говорили таліби, та реальністю на місцях, де повідомляється, коли багатьом жінкам та дівчатам зараз не дозволяють ходити до школи чи на роботу.
Головне про заборони "Талібану"
- Після захоплення влади Афганістану "Талібаном", терористи почали принижувати права жінок. Зокрема, дівчаткам заборонили ходити до школи після 7 класу.
- У країні значно зріс рівень насильства та кількість зґвалтувань.
- У вересні жінки вийшли на протест, аби захистити свої права. Однак їх розігнали палицями.
- Таліби ліквідували міністерство у справах жінок, а на його базі створили міністерство з пропаганди чесноти та уникнення пороків.