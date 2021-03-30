Чому багаторівнева пенсійна система є більш надійною: пояснення Мінсоцполітики

У межах ініціативи Міністерства соціальної політики "10 запитань та відповідей про пенсійні накопичення" у структурі розповіли про систему пенсійних накопичень в інших країнах. Як зауважило міністерство, пенсійні накопичення – це не "український велосипед".

В Україні ще 2003 року мали запрацювати три рівні пенсійної системи. Проте, другий рівень пенсійної системи – обов’язкові пенсійні накопичення – не запроваджений й досі, а добровільні пенсійні внески мають лише 9% населення, тобто менше мільйона людей.

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Пенсійні накопичення в країнах світу

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) дослідила сімдесят сім країн, де є пенсійні накопичення та порівняла відсоткове відношення накопичень до ВВП. Згідно з дослідженням в Україні цей відсоток становить 0,1 й вона разом з Пакистаном, у якого ідентичний показник, розділили останню сходинку рейтингу.

У 2020 році ВВП України впав на 4% й становив 4 194,1 мільярда гривень.

У восьми з сімдесяти семи досліджуваних країн активи накопичувальних фондів перевищують за розмірами річний ВВП. В середньому за країнами ОЕСР активи накопичувальних пенсійних систем складають близько 70% від ВВП.

Що таке ВВП Валовий внутрішній продукт (ВВП) – це інтегрований показник економічного розвитку країни, який характеризує результат виробничої діяльності резидентів у межах економічної території країни й вимірюється сукупною вартістю товарів та послуг, виготовлених ними для кінцевого використання.

Інфографіка Міністерства соціальної політики

Багаторівнева система накопичень

Протягом останнього десятиріччя лише у двох з досліджуваних країн знизились активи накопичувальних пенсійних систем, у решти – зросли.

У Мінсоцполітики зауважують, що формат накопичувальної пенсійної системи не є панацеєю від низьких пенсій й має ряд своїх недоліків. У той час, як солідарна пенсія залежить від демографічного показника й стійка до інфляції, то накопичувальна система навпаки стійка до демографічних показників й вразлива до фінансових ризиків.

Що таке пенсійні накопичення Система пенсійних накопичень має різні форми, в залежності від країни. Але загалом – це система, коли людина, роботодавець, або одразу обоє сплачують щомісячно конкретний відсоток до спеціального пенсійного фонду, яким пенсіонер буде користуватись після виходу на пенсію. Однією з відмінностей та переваг пенсійних накопичень, на відміну від солідарних пенсій – те, що їх можливо передати у спадок.

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Тож саме багаторівнева система повинна бути найбільш вигідною для пенсіонерів, адже один рівень доповнює інший та зменшує ризики для людини. Як приклад, Міністерство наводить країни, де відмовились від солідарного рівня взагалі або суттєво його скоротили, але проблеми з пенсійним забезпеченням залишились.

Що таке солідарна пенсія Солідарні пенсії – це ті пенсійні виплати, до яких ми звикли. Коли, громадяни, що працюють, сплачують внески до Пенсійного фонду України й одразу з цих коштів виплачуються пенсії нинішнім пенсіонерам. Тут працює принцип солідарності поколінь. Фактично молоде покоління сплачує пенсії старшому.

Поєднання, коли людина отримуватиме частину доходів з солідарного рівня, а частину – з накопичувального, – це більш надійна система, аніж будь-який один з рівнів,

– наголошують у Мінсоцполітики.