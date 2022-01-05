Члени ОПЕК+ вирішили збільшити видобуток нафти у лютому

Члени ОПЕК+ під час міністерської онлайн відео зустрічі 4 січня 2022 року вирішили зберегти в силі колишню домовленість, котра діяла ще до масового поширення штаму коронавірусу "Омікрон". Тож у лютому 2022 року видобутку сирої нафти країнами ОПЕК + збільшать на 0,4 мільйона барелів на добу відповідно до графіка.

Цікаво Південна Корея вивільнить мільйони барелів резервної нафти: коли й чому

Знову підтвердити план зміни видобутку і механізм щомісячного нарощування видобутку, затверджені на 19-й нараді міністрів країн ОПЕК і країн, що не входять в ОПЕК, а також рішення про щомісячне збільшення загального видобутку на 0,4 мільйона барелів на добу в лютому 2022 року,

– йдеться в повідомленні ОПЕК.

Що таке ОПЕК та ОПЕК+ ОПЕК+ – це домовленість, яка охоплює не лише 13 країн-членів ОПЕК, але й низку інших. Мовиться про Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзію, Оман, Південний Судан, Росію та Судан.

Членами ОПЕК є 13 країн: Алжир, Ангола, Венесуела, Габон, Екваторіальна Гвінея, Ірак, Іран, Республіка Конго, Кувейт, Лівія, Нігерія, ОАЕ та Саудівська Аравія.

Ціна нафти на біржі 5 січня 2022 року

Ціна нафтових ф'ючерсів станом на ранок 5 січня, згідно з даними біржових торгів на сайті Investing.com, виглядає наступним чином:

нафта Brent , котра котирується на лондонській біржі ICE, зросла до понад 80 долара за барель;

, котра котирується на лондонській біржі ICE, зросла до понад 80 долара за барель; нафта марки WTI, що котирується на нью-йоркській біржі NYMEX зросла до майже 77 долара за барель.