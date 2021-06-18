Умови сприятливі, – Фурман назвав фактори, які впливають на посилення гривні

Наразі фіксують темпи зміцнення гривні щодо євро та американського долара. Водночас у Нацбанку пояснили низку факторів, які впливають на посилення української валюти.

Про це розповів член ради Національного банку України Василь Фурман. Він пояснив, що НБУ не дає прогнозів щодо курсу української гривні, а проводить політику ринкового курсоутворення.

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"Ми спостерігаємо, якщо ми говоримо про цей (2021 – 24 канал) рік, низку факторів, які позитивно впливають на посилення курсу української гривні", – сказав член ради НБУ.

Які фактори позитивно впливають на гривню

Він пояснив, що ключовим фактором є значне посилення, збільшення цін на світових сировинних ринках. Другий фактор, що позитивно впливає на гривню – це гроші українських громадян, які продають більше долару, ніж купують.

Якщо ми говоримо про, наприклад, нерезидентів, які купують українську ОВДП, тобто цей фактор він не перший, але також є дуже важливим,

– сказав Василь Фурман.

За його словами, нерезиденти наразі заходять на українських ринок, продають долар і купують українські облігації внутрішньої державної позики за гривню.

Довідка. Нерезиденти — юридичні особи та суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи з місцем розташування за межами України. Вони створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства іншої держави.

Дані: Вікіпедія

Чи є 2021 рік більш сприятливим для гривні

Фурман додав, що є ще низка інших факторів, що мають значний вплив на становище гривні – наприклад, ринкові. Умовно, деякі експортери чи українські підприємства побачивши, що курс гривні посилюється – починають продавати долар, пояснив він.

Член ради НБУ зауважив, що 2020 рік взагалі важко порівнювати з будь-яким іншим роком через локдаун.

Сьогодні набагато сприятливіші умови для всіх, якщо ми порівнюємо цей рік з минулим (2021 рік з 2020 – 24 канал),

– сказав Василь Фурман.

Також він зазначив, що курсові коливання таки можуть бути, але вони в цілому не впливають на дуже важливі рішення – так звана політика плаваючого курсу не завдає шкоди економіці.

Член ради НБУ Фурман про посилення гривні: дивіться відео 24 каналу