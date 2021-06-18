Про це розповів член ради Національного банку України Василь Фурман. Він пояснив, що НБУ не дає прогнозів щодо курсу української гривні, а проводить політику ринкового курсоутворення.

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"Ми спостерігаємо, якщо ми говоримо про цей (2021 – 24 канал) рік, низку факторів, які позитивно впливають на посилення курсу української гривні", – сказав член ради НБУ.

Які фактори позитивно впливають на гривню

Він пояснив, що ключовим фактором є значне посилення, збільшення цін на світових сировинних ринках. Другий фактор, що позитивно впливає на гривню – це гроші українських громадян, які продають більше долару, ніж купують.

Якщо ми говоримо про, наприклад, нерезидентів, які купують українську ОВДП, тобто цей фактор він не перший, але також є дуже важливим,

– сказав Василь Фурман.

За його словами, нерезиденти наразі заходять на українських ринок, продають долар і купують українські облігації внутрішньої державної позики за гривню.

Довідка. Нерезиденти — юридичні особи та суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи з місцем розташування за межами України. Вони створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства іншої держави. Дані: Вікіпедія

Чи є 2021 рік більш сприятливим для гривні

Фурман додав, що є ще низка інших факторів, що мають значний вплив на становище гривні – наприклад, ринкові. Умовно, деякі експортери чи українські підприємства побачивши, що курс гривні посилюється – починають продавати долар, пояснив він.

Член ради НБУ зауважив, що 2020 рік взагалі важко порівнювати з будь-яким іншим роком через локдаун.

Сьогодні набагато сприятливіші умови для всіх, якщо ми порівнюємо цей рік з минулим (2021 рік з 2020 – 24 канал),

– сказав Василь Фурман.

Також він зазначив, що курсові коливання таки можуть бути, але вони в цілому не впливають на дуже важливі рішення – так звана політика плаваючого курсу не завдає шкоди економіці.

Член ради НБУ Фурман про посилення гривні: дивіться відео 24 каналу