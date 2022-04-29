Так, у січні – лютому 2022 року банки відзвітували про чистий прибуток в 9,91 мільярда гривень. А вже за перший місяць повномасштабної війни втратили 10,07 мільярда гривень.

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Результати за березень

Темпи зростання чистого процентного доходу в березні сповільнилися до 17% рік до року, тоді як у січні – лютому він зріс на 35% рік до року.

Чистий комісійний дохід у березні впав на 58% рік до року.

З усім тим банки продемонстрували позитивний операційний результат – чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви за підсумками першого кварталу становив 22,23 мільярда гривень. Минулого року за аналогічний період такий прибуток склав 13,69 мільярда гривень.

В НБУ пояснюють, що від’ємний фінансовий результат за перший квартал також пов'язаний з тим, що банки сформували резерви розміром 21,57 мільярда гривень, щоб витримати збитки через наслідки війни.

Загальне зниження бізнес-активності та падіння попиту на кредити й банківські послуги й надалі негативно впливатиме на прибутковість банків. Втрати від кредитного ризику очікувано зростатимуть з огляду на поступовий вплив економічної кризи на діяльність позичальників. Тож оцінити вплив війни на капітал банків можна буде лише із часом,

– зазначають в НБУ.

Заступник голови Нацбанку Ярослав Матузка запевнив, що банківська система України – міцна і здатна пережити тимчасові наслідки війни.

Зауважимо, що станом на 1 квітня з 69 платоспроможних банків:

44 банки відзвітували про чистий прибуток у розмірі 5,88 мільярда гривень за квартал.

тоді як 25 банків повідомили про збитки розміром 6,01 мільярда гривень.

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