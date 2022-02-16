Падіння гривні

Експерт нагадує, що від початку року гривня знецінилась на 4,4% відносно долара й підкреслює, що це дуже стрімкий темп, особливо з огляду на те, що протягом останніх років гривня зазвичай на початку року має тенденцію зміцнюватися під впливом сезонних чинників.

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Нагадаємо, що наприкінці січня цього року на міжбанківському валютному ринку протягом декількох годин курс тримався на рівні 29 гривень за долар.

Це – найвище значення з часів глибокої валютної паніки початку 2015 року,

– прикметно нагадує Шавалюк

Зверніть увагу! В останній день січня регулятор зазначив, що він й надалі дотримуватиметься принципів гнучкого курсоутворення. "Наявний обсяг валютних резервів дозволяє нам продовжувати активно діяти на валютному ринку в послідовний та передбачуваний спосіб та нівелювати тимчасові сплески", – йшлось у повідомлені українського центробанку.

Швидкі темпи інфляції

Ще одним наслідком панічних настроїв стане пришвидшення темпів інфляції. Це відбудеться в наслідок подорожчання імпортної продукції, а також товарів та послуг внутрішнього виробництва (наприклад, зерна чи олії), вартість яких прив’язана до світових цін.

Головний наслідок – зниження купівельної спроможності доходів українців. Тобто згодом українці стануть біднішими, відчують валютну паніку на своїх кишенях,

– ділиться експерт.

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Продуктова паніка

Водночас панічні настрої українців спричинили так звану продуктову паніку. Шавалюк припускає, що загроза війни змушує багатьох українців закуповувати надлишкові кількості товарів про всяк випадок. На його думку, це нібито дозволяє виробникам і продавцям легше підіймати ціни й недобросовісно заробляти на такій паніці.

У підсумку такі дії (виробників та продавців – 24 канал) вдарять по гаманцях українців, але оцінити масштаб цього удару доволі важко,

– підкреслює експерт.

Нагадаємо! Споживчі ціни в Україні зросли на 1.3% у січня цьогоріч. Найбільше подорожчали подорожчати овочі, а от цукор та соняшникова олія навпаки подешевшали. Більше про це, читайте тут.

Іноземні інвестиції

Економічний аналітик розповідає, що серед іноземних інвесторів існує мовчазна згода не інвестувати в Україну в період гострої воєнної загрози. За його словами, нібито якщо хто з іноземних інвесторів планував якісь капіталовкладення – "поставив їх на паузу".

Хто вже працює тут (йде мова про іноземних інвесторів – 24 канал) – намагається вивести зароблені гроші (наприклад, у формі дивідендів) у безпечне місце. Тут також статистики немає, але з огляду на історичні дані йдеться про суми, кратні ста мільйонам доларів на тиждень,

– говорить він.

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