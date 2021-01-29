В Україні можуть скасувати перенесення державного вихідного, якщо той припадає на суботу чи неділю. Відтак кількість вихідних поменшає, але світова статистика показує, що українці небагато відпочивають.

Джерело: 24 канал

Відповідний законопроєкт зареєстрували депутати від "Слуги народу". Економіка 24 з’ясувала чи справді є підстави для прийняття цього закону.

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Скільки українці відпочивають

У 2021 році для українців передбачили 11 державних вихідних. Наприклад, 1, 2 та 9 травня припали на вихідні. Таким чином, зробили вихідними 3,4 та 10 травня. Якби закон був вже у силі, то у травні українці втратили б додаткові 3 вихідні дні.



Державні вихідні у 2021 / Інфографіка 24 каналу

Загалом у 2021 році 5 державних вихідних припали на суботу та неділю.

Чому перенесення вихідних хочуть скасувати

У пояснювальній записці до законопроєкту наводять такі аргументи:

Негативний вплив на продуктивність праці;

Погіршується репутація України у роботі з інвесторами;

Перенесення вихідних – це радянська спадщина, у Європі цього немає;

Перенесення вихідних призводить інколи до 6-денного робочого тижня;

Водночас 4 вихідні поспіль знижує трудову мотивацію.

Прийняття законопроєкту сприятиме узгодженню законодавства України із законодавством країн членів Європейського Союзу та США у питанні перенесення робочих днів, що своєю чергою підвищить продуктивність праці, покращить роботу з інвесторами та донорами та сформує позитивну репутацію бізнес-потенціалу України у світі,

– йдеться у записці.

Радянська спадщина?

Одним з головних аргументів скасування цієї норми автори законопроєкту називають радянську спадщину, яка віддаляє нас від законодавства ЄС та США.

І справді у багатьох країнах практики перенесення вихідних немає. Зокрема у законопроєкті наводяться Білорусь, Польща, Словаччина, Чехія, Литва, Франція, Німеччина, Данія, Нідерланди та США.

Проте низка країн Європи все ж переносить державні вихідні, які припадають на суботу і неділю. До прикладу, Велика Британія, яка є однією з найпотужніших економік у Європі. Країна має 9 державних вихідних, 2 з яких цьогоріч перенесли. Про це йдеться на сайті уряду.

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Погіршується продуктивність?

Важливо розуміти, що через перенесення вихідних в українців не з’являється їх більше. У 2021 році 103 вихідні дні плюс 11 святкових днів. Якби ті 5 державних вихідних, що цьогоріч припали на вихідні не перенесли, то українці відпочивали б загалом у році 109 днів замість 114 днів.

До того ж немає жодного зв’язку між економікою країни та кількістю державних вихідних. Ми порівняли чи залежить ВВП на душу населення від того, скільки часу працюють громадяни тієї країни.

Майже всі країни мають 9-15 оплачуваних державних вихідних. І це ніяким чином не впливає на їх економічний розвиток. Україна перебуває нижче середньої позиції як за кількістю вихідних, так і за економічним розвитком.

Забагато відпочиваємо?

Кількість оплачуваних державних вихідних у світі варіюється від нуля у США, Монголії, Гайані, Вануату, Того, Молдові та на Соломонських островах до 27 в Ірані та Камбоджі.

Звісно, у країнах з першої категорії є державні вихідні, але там держава не зобов’язує роботодавців їх оплачувати. Наприклад, у США є 9 державних вихідних, також є окремі вихідні у кожному штаті. Але чи давати цей вихідний та чи оплачувати його – вибір роботодавця.

На карті можна побачити, скільки оплачуваних вихідних є у кожній країні.

Тож українці не відпочивають більше, ніж інші нації. Наш показник навіть трохи нижчий середнього.

Замало працюємо?

Важливо порівнювати не лише кількість вихідних, але й тривалість робочого дня. Якщо вже ініціатори законопроєкту наголошують, що перенесення вихідних є радянською спадщиною, то варто наголосити й на іншій спадщині – 40-годинному робочому тижні.

Якщо глянути на робочий графік різних європейських націй, то українці працюють чи не найдовше, а 40-годинний графік зберігся лише у країнах пострадянського простору:

Неефективно працюємо?

На прикладі Німеччини спробуємо зрозуміти, хто більше працює. В середньому німці працюють 34,4 години на тиждень за даними Statista, українці – 40. У Німеччині – 9 вихідних, які не переносяться. У 2021 році 5 з них випали на вихідні дні, тож німці цього року відпочиватимуть лише 4 додаткові дні, хоча у 2019 році відпочивали всі дев’ять.

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Українці зі своїм 40-годинним робочим тижнем та 250 робочими днями відпрацюють у 2021 році 2 000 годин, а німці – 1 768 годин. Тобто навіть попри те, що німці мають менше державних вихідних та ще й не переносять їх, вони цьогоріч працюють на 232 години або 12% менше, ніж українці.

Тож справа не у кількості вихідних, їх перенесень чи навіть у кількості годин. Справа в ефективності праці. Німці працюють менше, ніж українці, але завдяки високій ефективності праці будують успішну економіку.