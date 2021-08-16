Чи продовжить долар падати: прогноз курсу на тиждень

Українська гривня зміцнилася до свого рекорду у 2021 році – 26,69 гривні за долар. Журналісти 24 каналу опитали аналітиків, якого курсу очікувати цього тижня, 16 – 20 серпня, та що впливатиме на гривню.

Минулого тижня українська гривня зміцнилася на 0,5%. Серед причин аналітики називають:

наслідки підвищення облікової ставки до 7,5%;

притік іноземної валюти завдяки експорту;

продаж валюти через період сплати квартальних податків.

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До 19 серпня бізнес має сплатити екологічний податок, ренту за користування надрами, туристичний збір, а це досить великі суми, які потребують вільної ліквідності у гривні, що змушує експортерів більш активно продавати валютну виручку,

– зауважила Анна Волуйчак, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку.

Що впливатиме на долар цього тижня

Сплата податків

Усі опитані аналітики зійшлися на думці, що гривня зміцнюватиметься до 19 серпня, адже до того часу бізнес скуповуватиме гривню, щоб сплачувати податки. Продажі додаткових обсягів валюти будуть продовжуватись принаймні до середи, вважає Анна Волуйчак. Також, фактором підтримки будуть податкові платежі ФОПів, серед яких чимало представників IT-галузі, які отримують прибуток у валюті.

А от після 19 серпня, на гривню може очікувати падіння.

У серпні на курс сильно вплинули квартальні податки і період їх сплати до 19 числа. Після цієї дати ми очікуємо на послаблення гривні,

– вважає Антон Курінний, провідний експерт департаменту казначейства та фінансових інститутів ОТП Банку.

Аукціон з ОВДП

За останній тиждень портфель ОВДП іноземних інвесторів скоротився на 3,2 мільярда гривень. Це негативно впливає на національну валюту.

З огляду на те, що скорочення вкладень нерезидентів продовжується вже сьомий тиждень поспіль, підстав прогнозувати зміну цього тренду я наразі не бачу,

– сказала Анна Волуйчак з Юнекс Банку.

Як аукціон ОВДП впливає на курс Нерезиденти для того, щоб інвестувати в гривневі ОВДП, продають іноземну валюту на ринку і таким чином зміцнюють українську гривню. Адже попит на неї зростає. Наступний аукціон Нерезиденти для того, щоб інвестувати в гривневі ОВДП, продають іноземну валюту на ринку і таким чином зміцнюють українську гривню. Адже попит на неї зростає. Наступний аукціон Мінфін проведе 17 серпня.

Минулої середи Мінфін виплатив інвесторам 12,5 мільярда гривень за старими ОВДП. Цього тижня очікується ще 3,4 мільярда гривень. Але аналітики очікують, що цей фактор несуттєво впливатиме на гривню.

Зовнішні чинники

На курс гривні щодо долара впливають й зовнішні фактори. Наразі долар зміцнюється щодо євро через:

позитивні дані щодо безробіття;

ймовірне швидше згортання заходів стимулювання з боку ФРС.

Євро впало з 1,1840 в бік 1,1710 долара.

Тож через низький курс євро/долар і низькі котировки долара США проти гривні, гривня нині перебуває на річних мінімумах, намагаючись пробити рівень 26,70,

– пояснює Антон Курінний з ОТП Банку.

Яким буде курс до 20 серпня

Експерти зійшлися на прогнозі, що гривня буде зміцнюватися до 19 серпня, а після цього слід очікувати її послаблення.

Юрій Шоломицький, керівник Центру макроекономічного моделювання KSE, прогнозує, що курс долара щодо гривні триматиметься діапазону 26,55 – 26,85 гривні до 20 серпня. Здебільшого курс триматиметься 26,65.

гривні до 20 серпня. Здебільшого курс триматиметься 26,65. Антон Курінний (ОТП Банк) також очікує курсу долара в межах 26,55 – 26,85 .

. Анна Волуйчак (Юнекс Банк) дає схожий прогноз – 26,50 – 26,85 гривні.

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