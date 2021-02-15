У четвертому кварталі 2020 року падіння ВВП сповільнилося до 0,7%. У порівнянні з третім кварталом показник покращився на 0,8%.

Водночас у порівнянні з показниками 2019 року ситуація погіршилася.

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Реальний ВВП у IV кварталі 2020 року збільшився у порівнянні з попереднім кварталом на 0,8% (з урахуванням сезонного фактору), а у порівнянні з IV кварталом 2019 року – зменшився на 0,7%,

– мовиться у повідомленні.

Що відбувалося з ВВП упродовж 2020 року

У першому кварталі ВВП впав на 1,3%;

у другому – на 11,4%;

у третьому – на 3,5%.

Прогнози щодо ВВП