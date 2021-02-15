Наприкінці 2020 року падіння ВВП України сповільнилося: деталі
У четвертому кварталі 2020 року падіння ВВП сповільнилося до 0,7%. У порівнянні з третім кварталом показник покращився на 0,8%.
Джерело:Держслужба статистики
Водночас у порівнянні з показниками 2019 року ситуація погіршилася.
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Реальний ВВП у IV кварталі 2020 року збільшився у порівнянні з попереднім кварталом на 0,8% (з урахуванням сезонного фактору), а у порівнянні з IV кварталом 2019 року – зменшився на 0,7%,
– мовиться у повідомленні.
Що відбувалося з ВВП упродовж 2020 року
- У першому кварталі ВВП впав на 1,3%;
- у другому – на 11,4%;
- у третьому – на 3,5%.
Прогнози щодо ВВП
- У 2021 році Міністерство економіки прогнозує позитивну динаміку ВВП. Зокрема, він може зрости на 4,6%.
- Світовий банк також прогнозує зростання ВВП України.
- Кабінеті Міністрів України у 2021 році представив Національну економічну стратегію-2030. У ній закладене подвоєння валового внутрішнього продукту України.
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