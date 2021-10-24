У червоних карантинних зонах по-новому нараховуватимуть субсидії

Українці, які живуть у регіонах червоної карантинної зони можуть розраховувати на нарахування субсидій за збільшеними нормами. Мовиться про допомогу, яку надає держава, на оплату комунальних послуг.

Як пояснили у Міністерстві соціальної політики, нормативи, за якими українці з "червоних" областей отримуватимуть субсидії, збільшені на 50%.

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Як відомо, субсидія надається на оплату за:

холодну і гарячу воду,

водовідведення,

електроенергію,

природний газ.

Таким чином, у жовтні для домогосподарств у регіонах з «червоним» рівнем карантинних обмежень розрахунок субсидії на зазначені послуги буде здійснено на збільшені соціальні нормативи.

Стандартні соціальні нормативи виглядають наступним чином:

холодна вода – 2 кубометри на особу (при наявності гарячої води) і 3,6 кубометра (при відсутності гарячої води),

гаряча вода – 1,6 кубометра на одну людину на місяць,

водовідведення – 3,6 кубометра на одну людину на місяць,

газ – при наявності плити і гарячої води 3,3 кубометра на одну людину в місяць; при наявності плити і без гарячої води 5,4 кубометра; при наявності газової плити і газової колонки 10,5 кубометрів;

електроенергія – 70 кіловатів на годину на місяць на сім'ю з однієї людини.

Раніше у Міністерстві соціальної політики України зауважили, що навіть громадяни із заборгованістю зможуть претендувати на субсидію. Для цього українцям потрібно укласти договір реструктуризації і звернутися до органу соцзахисту населення з питання призначення житлової субсидії.

Відповідно до законодавства, житлова субсидія не призначається за наявності простроченої на понад 3 місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 340 гривень.

Водночас, зауважують у відомстві, житлова субсидія призначається у випадку наявності заборгованості, якщо укладено договір про реструктуризацію цієї заборгованості. Щоб дізнатися деталі, в Мінсоцполітики радять споживачам звернутися до надавачів відповідних комунальних послуг.