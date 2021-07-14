З червня Україна заробила на туристах з країн Перської затоки 25 мільйонів доларів

Від початку червня до середини липня до Києва з країн Перської затоки прилетіли понад 10 тисяч арабських туристів. Українська економіка заробила на цьому 25 мільйонів доларів.

Авіакомпанії відкрили прямі рейси в Україну з міст Саудівської Аравії, Катару та Оману. Від початку літа ними вже скористалася велика кількість арабських туристів.

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В Україну масово летять туристи з країн Перської затоки

Від початку червня до середини липня до Києва цими рейсами прилетіли понад 10 тисяч арабських туристів.

За словами глави об'єднання учасників ринку туризму України Visit Ukraine Антона Тараненка, на залученні східних туристів українська економіка вже заробила приблизно 25 мільйонів доларів.

Важливу роль в цьому відіграє їхня висока платоспроможність: середній чек такого іноземця – приблизно 500 доларів у день, в яких входить проживання в 5-зірковому готелі,

– зазначив Тараненко.

Він додав, що такі туристи з країн Перської затоки зазвичай затримують в Україні на 5 – 7 днів. Тому потенційно вони за поїздку залишають 2,5 тисячі доларів.

Наразі Київ приймає 500 – 700 арабів щодня, і це безпосередньо пов'язано зі збільшенням кількості як прямих, так і транзитних рейсів.

Подальші перспективи

Ці рейси здебільшого здійснюють такі авіакомпанії: Flynas, Qatar Airways, FlyDubai та Emirates.

Найближчим часом авіакомпанії запускають рейси з Кувейту і прямі сполучення між Саудівською Аравією та Одесою. Надходження в бюджет України завдяки цьому можуть перевищити 100 мільйонів доларів за сезон.

Водночас Тараненко заявив, що Україна зможе приймати 2 – 3 тисячі арабських туристів щодня.

Арабських туристів манить український клімат

Важливий фактор, який забезпечує інтерес до України – її сприятливий клімат. Адже влітку у Саудівській Аравії температура повітря перевищує +55 градусів, що небезпечно для здоров'я. Тому в українських містах такі туристи можуть охолодитися.

Глава Visit Ukraine спрогнозував, що сезон триватиме до кінця вересня – початку жовтня.

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