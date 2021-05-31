У червні Україна отримає від Білорусі лише п'яту частину місячної норми бензину

"Білоруська нафтова компанія" у червні зменшить поставки бензину марки А-95 в Україну. Ми отримаємо лише 10 тисяч тонн, що близько у 5 разів менше за місячну норму.

Рішення ухвалили після резонансу, який спричинила новина про наміри повністю зупинити постачання бензину цієї марки. Про це повідомило джерело видання.

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"Питання знову виносили на обговорення. Сьогодні (31 травня – 24 канал) вже є рішення, буде близько 10 тисяч тонн", – повідомив співрозмовник enkorr.

Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн прокоментував цю новину. "В цілому, 10 тисяч не сильно відрізняються від нуля, але все ж", – написав він у фейсбуці.

Підприємець також зазначив, що українські компанії вже викупили увесь вільний обсяг бензину на литовському нафтопереробному заводі Orlen Lietuva.

Крім цього, за словами Куюна, деякі трейдери вже підписали контракти на поставки по морю. Певний обсяг бензину буде проведений й на Кременчуцькому НПЗ.

Що цьому передувало

Вперше про ймовірну зупинку постачання бензину А-95 у ЗМІ написали 28 травня. Все тому, що білоруська компанія не підтвердила поставок на червень.

Тоді голова "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн назвав такий крок "найгіршим, на який могли б піти білоруси у поточній ситуації".