Рішення ухвалили після резонансу, який спричинила новина про наміри повністю зупинити постачання бензину цієї марки. Про це повідомило джерело видання.

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"Питання знову виносили на обговорення. Сьогодні (31 травня – 24 канал) вже є рішення, буде близько 10 тисяч тонн", – повідомив співрозмовник enkorr.

Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн прокоментував цю новину. "В цілому, 10 тисяч не сильно відрізняються від нуля, але все ж", – написав він у фейсбуці.

Підприємець також зазначив, що українські компанії вже викупили увесь вільний обсяг бензину на литовському нафтопереробному заводі Orlen Lietuva.

Крім цього, за словами Куюна, деякі трейдери вже підписали контракти на поставки по морю. Певний обсяг бензину буде проведений й на Кременчуцькому НПЗ.

Довідка. Раніше у БНК запевнили, що не планують припиняти постачання бензину А-95 в Україну. При цьому, попереджали про можливе скорочення обсягів.

Що цьому передувало