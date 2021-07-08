Черговий ріст цін: який продукт може суттєво подорожчати

Експерти вважають, що вже наступного місяця вартість яєць може суттєво зрости. Це пов'язано з рекордним скороченням виробництва даної продукції.

Чому та на скільки зросте ціна

У серпні населення може відчути зростання цін на курячі яйця, розповідає аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Світлана Литвин. Ціна може досягти піку, який українці спостерігали у лютому – близько 40 гривень за десяток.

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Ця ціна, найімовірніше, буде триматися до наступної весни, якщо ситуація кардинально не зміниться і не збільшиться промислове виробництво яєць,

– пояснила експертка.

Причини росту цін на початку 2021 року

Зниження виробництва. На початку 2021 року здорожчання яєць відбулося через зниження їх виробництва на 25% в січні – травні. За словами Литвин, такого не було впродовж останніх 20 років.

На початку 2021 року здорожчання яєць відбулося через зниження їх виробництва на 25% в січні – травні. За словами Литвин, такого не було впродовж останніх 20 років. Подорожчання кормів. Скорочення також пов'язано із ростом цін на 60% на кормові культури для птиці

Скорочення також пов'язано із ростом цін на 60% на кормові культури для птиці Зниження експорту яєць – ще один фактор збитковості виробництва – майже вдвічі за 5 місяців.

У червні 2021 року ціна на основні кормові культури: пшеницю і кукурудзу – зросла на 60%, тоді як ціна на яйця впала на 5 – 7% в порівнянні з червнем минулого року. На думку Литвин, у таких умовах виробникам важко працювати через високий рівень збитковості.

Згідно з даними Міністерства аграрної політики та продовольства, ціни на яйця у квітні 2021 року були вже на 90% вищими за торішні.