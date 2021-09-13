Черговий рекорд: ціна газу у Європі перевищила 750 доларів

Ціна на газ на головному європейському хабі TTF станом 13 вересня зросла до 754 доларів за тисячу кубометрів. Таким чином вартість блакитного палива встановила новий рекорд.

Ціна жовтневого ф'ючерсу за індексом хабу TTF тепер 60,3 євро за мегават-годину або 754,43 долара за тисячу кубометрів.

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Причини зростання цін

У такому збільшенні вартості газу є декілька причин. Головною серед них є виснаження "Газпромом" своїх газосховищ у Європі. Водночас газовий монополіст не нарощує транзит газу через Україну і відмовився закуповувати усі додаткові тверді потужності України.

Також на європейському ринку є проблема з власним видобутком. Наприклад, через виснаження ресурсів, нідерландське родовище Гронінген можуть закрити на 3 роки раніше запланованого терміну.



Тенденція до зростання ціни на газ на європейських ринках / Скриншот УЕБ

Котирування на європейських хабах

Найнижчі котирування спостерігались на хабі CEEGEX/HUDEX. Станом на 10 вересня вони становили 50 євро за мегават-годину. На інших хабах ця цифра становить 56,72 євро.

Водночас в Україні, за даними Української енергетичної біржі, станом на 10 вересня 2021 року ціна на блакитне паливо в Україні досягнула позначки 22 000 за кубометр газу.

Європу непокоять ці тенденції