Ціна жовтневого ф'ючерсу за індексом хабу TTF тепер 60,3 євро за мегават-годину або 754,43 долара за тисячу кубометрів.

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Причини зростання цін

У такому збільшенні вартості газу є декілька причин. Головною серед них є виснаження "Газпромом" своїх газосховищ у Європі. Водночас газовий монополіст не нарощує транзит газу через Україну і відмовився закуповувати усі додаткові тверді потужності України.

Також на європейському ринку є проблема з власним видобутком. Наприклад, через виснаження ресурсів, нідерландське родовище Гронінген можуть закрити на 3 роки раніше запланованого терміну.



Тенденція до зростання ціни на газ на європейських ринках / Скриншот УЕБ

Котирування на європейських хабах

Найнижчі котирування спостерігались на хабі CEEGEX/HUDEX. Станом на 10 вересня вони становили 50 євро за мегават-годину. На інших хабах ця цифра становить 56,72 євро.

Водночас в Україні, за даними Української енергетичної біржі, станом на 10 вересня 2021 року ціна на блакитне паливо в Україні досягнула позначки 22 000 за кубометр газу.

Європу непокоять ці тенденції