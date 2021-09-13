Ціна жовтневого ф'ючерсу за індексом хабу TTF тепер 60,3 євро за мегават-годину або 754,43 долара за тисячу кубометрів.
До теми Усе через Росію: ціна на газ у Європі встановила абсолютний рекорд
Причини зростання цін
У такому збільшенні вартості газу є декілька причин. Головною серед них є виснаження "Газпромом" своїх газосховищ у Європі. Водночас газовий монополіст не нарощує транзит газу через Україну і відмовився закуповувати усі додаткові тверді потужності України.
Також на європейському ринку є проблема з власним видобутком. Наприклад, через виснаження ресурсів, нідерландське родовище Гронінген можуть закрити на 3 роки раніше запланованого терміну.
Тенденція до зростання ціни на газ на європейських ринках / Скриншот УЕБ
Котирування на європейських хабах
Найнижчі котирування спостерігались на хабі CEEGEX/HUDEX. Станом на 10 вересня вони становили 50 євро за мегават-годину. На інших хабах ця цифра становить 56,72 євро.
Водночас в Україні, за даними Української енергетичної біржі, станом на 10 вересня 2021 року ціна на блакитне паливо в Україні досягнула позначки 22 000 за кубометр газу.
Європу непокоять ці тенденції
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Голова EnergyScan Жульєн Хоарау зауважив, що зростання цін на газ почалося влітку, коли попит на блакитне паливо був низьким. Через це він прогнозує, що Європу чекає сувора зима.
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Колишній виконувач обов'язків міністра економіки України Павло Кухта вважає, що саме Росія є винуватцем зростання цін на газ. Він пояснив це намірами Кремля "поставити всю Європу в "стійло".