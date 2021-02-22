Черговий історичний рекорд: вартість біткойна вперше перевищила 58 тисяч доларів
Біткойн укотре за останній час побив історичний максимум. Цього разу криптовалюта подолала позначку у 58 тисяч доларів за одиницю.
Джерело:24 канал
Від початку 2021 року біткйон подорожчав на більш ніж на 90%. Це відбувається на тлі повідомлень про те, що компанія Ілона Маска Tesla вклала в нього 1,5 мільярда доларів.
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Черговий історичний рекорд біткойна: що відомо
Станом на 22:40 21 лютого за київським часом ціна криптовалти становила 58 239 доларів. Його вартість під час торгової сесії зросла на майже 2%. Про це свідчать дані порталу CoinDesk.
Щоправда, згодом ціна біткойна трохи впала. Наразі він коштує в межах 57,3 – 57,4 тисячі доларів.
Скільки коштує біткйон зараз: дані станом на 1:00 22 лютого
- Coindesk – 57 467 доларів (+3,01% за добу).
- Binance (найбільша за об’ємом торгів криптовалютами біржа) – 57 461 доларів (+3,23%).
- CoinMarketCap (портал, що вираховує середню ціну за понад 20 біржами) – 57 400 доларів (+1,82%).
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Що цьому передувало
- Вартість біткойна почала йти вгору після 2016 року. Зокрема, 1 квітня 2017 року він отримав статус законного платіжного засобу в Японії, і це збільшило довіру до криптовалюти з боку інвесторів.
- На 17 грудня 2017 року історичний максимум біткйона становив 19 783 гривні. Потім його вартість дещо впала.
- Черговий сплеск почався на початку 2020 року. До цього часу біткойн коштував трохи більше ніж 7 тисяч доларів.
- Вплинули на ситуацію коронавірус, а також обвалення фондових ринків і цін на нафту. У підсумку інвестори почали вкладати в криптовалюту та ризикові активи. Пізніше про плани вкластися в біткойн одна за одною почали оголошувати великі компанії. І це підвищувало до криптовалюти довіру.
- Вперше біткойн подолав позначку в 20 тисяч доларів 16 грудня. А вже 19 числа досяг позначки у 24 тисячі доларів. Опісля майже щодня відбувалося лише його зростання.
- Вже на початку 2021 року – 8 січня – криптовалюта побила рекорд і коштувала 41 921 долар. Аналітик Анрі Арсланян пояснив, що такі рекорди є пов'язаними з постійною появою інституційних гравців та страхом роздрібних інвесторів втратити свій шанс.
- Щоправда, за 10 – 11 січня криптовалюта впала на 21% до 32 389 доларів. Це був найбільший дводенний спад з часів, коли пандемія COVID-19 вперше вдарила по світових ринках.
- У лютому ціна біткойна зросла на 53%. 18 числа він перевищив позначку у 52 тисячі доларів, подолавши черговий історичний максимум.
- Мільярдер і інвестор в криптоактиви Майк Новограц прогнозує, що до кінця 2021 року ціна біткойна підніметься до 60 тисяч доларів. Однак вже у 2024 – 2025 роках криптовалюта коштуватиме 500 тисяч доларів.
Зверніть увагу Криптовалюта – наше майбутнє: але чи варто інвестувати в біткойн
Що таке біткойн?Це децентралізована система однойменної криптовалюти на основі технології блокчейн, яку може "добувати" (емітувати) будь-який користувач – учасник системи. Для цього потрібно створювати нові блоки системи.
Концепцію системи опублікували в листопаді 2008 року. Її автором стала людина на ім'я Сатосі Накамото. Досі тривають суперечки щодо його реальності. Можливо, мовиться і про колектив авторів.
Емісія біткойнів – природним чином обмежена. Сьогодні більшість цієї криптоваюти вже "здобули".
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