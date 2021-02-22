Біткойн укотре за останній час побив історичний максимум. Цього разу криптовалюта подолала позначку у 58 тисяч доларів за одиницю.

Від початку 2021 року біткйон подорожчав на більш ніж на 90%. Це відбувається на тлі повідомлень про те, що компанія Ілона Маска Tesla вклала в нього 1,5 мільярда доларів.

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Черговий історичний рекорд біткойна: що відомо

Станом на 22:40 21 лютого за київським часом ціна криптовалти становила 58 239 доларів. Його вартість під час торгової сесії зросла на майже 2%. Про це свідчать дані порталу CoinDesk.

Щоправда, згодом ціна біткойна трохи впала. Наразі він коштує в межах 57,3 – 57,4 тисячі доларів.

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Coindesk – 57 467 доларів (+3,01% за добу).

Binance (найбільша за об’ємом торгів криптовалютами біржа) – 57 461 доларів (+3,23%).

CoinMarketCap (портал, що вираховує середню ціну за понад 20 біржами) – 57 400 доларів (+1,82%).

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Що цьому передувало

Вартість біткойна почала йти вгору після 2016 року. Зокрема, 1 квітня 2017 року він отримав статус законного платіжного засобу в Японії, і це збільшило довіру до криптовалюти з боку інвесторів.

він отримав статус законного платіжного засобу в Японії, і це збільшило довіру до криптовалюти з боку інвесторів. На 17 грудня 2017 року історичний максимум біткйона становив 19 783 гривні. Потім його вартість дещо впала.

Потім його вартість дещо впала. Черговий сплеск почався на початку 2020 року. До цього часу біткойн коштував трохи більше ніж 7 тисяч доларів.

До цього часу біткойн коштував трохи більше ніж 7 тисяч доларів. Вплинули на ситуацію коронавірус , а також обвалення фондових ринків і цін на нафту. У підсумку інвестори почали вкладати в криптовалюту та ризикові активи. Пізніше про плани вкластися в біткойн одна за одною почали оголошувати великі компанії. І це підвищувало до криптовалюти довіру.

, а також У підсумку інвестори почали вкладати в криптовалюту та ризикові активи. Пізніше про плани вкластися в біткойн одна за одною почали оголошувати великі компанії. І це підвищувало до криптовалюти довіру. Вперше біткойн подолав позначку в 20 тисяч доларів 16 грудня . А вже 19 числа досяг позначки у 24 тисячі доларів. Опісля майже щодня відбувалося лише його зростання.

. А вже 19 числа досяг позначки у 24 тисячі доларів. Опісля майже щодня відбувалося лише його зростання. Вже на початку 2021 року – 8 січня – криптовалюта побила рекорд і коштувала 41 921 долар. Аналітик Анрі Арсланян пояснив, що такі рекорди є пов'язаними з постійною появою інституційних гравців та страхом роздрібних інвесторів втратити свій шанс.​

Аналітик Анрі Арсланян пояснив, що такі рекорди є пов'язаними з постійною появою інституційних гравців та страхом роздрібних інвесторів втратити свій шанс.​ Щоправда, за 10 – 11 січня криптовалюта впала на 21% до 32 389 доларів. Це був найбільший дводенний спад з часів, коли пандемія COVID-19 вперше вдарила по світових ринках.

Це був найбільший дводенний спад з часів, коли пандемія COVID-19 вперше вдарила по світових ринках. У лютому ціна біткойна зросла на 53%. 18 числа він перевищив позначку у 52 тисячі доларів , подолавши черговий історичний максимум.

, подолавши черговий історичний максимум. Мільярдер і інвестор в криптоактиви Майк Новограц прогнозує, що до кінця 2021 року ціна біткойна підніметься до 60 тисяч доларів. Однак вже у 2024 – 2025 роках криптовалюта коштуватиме 500 тисяч доларів.

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