Черги на АЗС зникають: скільки коштує пальне 28 червня

Останніми днями ситуація на ринку пального в Україні покращується. Відтак населення у соцмережах та експерти зауважують, що довжелезні черги на АЗС зникають, а ціна пального стабілізується.

Черги на АЗС зникають

Зі слів кореспондента enkorr, 24 червня черги за бензином і дизельним пальним практично були відсутні на станціях KLO й ОККО в різних районах Києва.

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"У п’ятницю ввечері практично була відсутня черга (до 10 автомобілів) на АЗК WOG, яку розташовано на Наддніпрянському шосе в Києві. Також користувачі соцмереж зазначають суттєве покращення з постачанням пального в таких мережах як Socar, "Авіас" і UPG", – пише кореспондент enkorr.

Дефіцит пального зникає

Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн у своєму дописі в фейсбуці ділиться, що черги на АЗС зникають. Також він підкреслив збільшення оптової пропозиції та бензину на ринку пального.

Вчора на трасі Київ – Львів було все, на багатьох АЗС взагалі без черг,

– відповідає у коментарях до свого допису Куюн.

Він також додав, що по цій трасі дизельне пальне коштувало 58 гривень за літр, а бензин – 52 гривні за літр. "Під Рівним газ вже 36,95 гривні за літр", – констатує Куюн.

Чому в Україні виник дефіцит пального

Через масові прицільні ракетні удари з боку Росії були зруйновані нафтобази та нафтопереробні заводи, наприклад, Кременчуцький нафтопереробний завод.

Проблеми з логістикою. Варто зауважити, що

Через блокування загарбниками портів України держава не може імпортувати нафту морським шляхом. Тому потрібен був деякий час, щоб вирішити проблеми з логістикою.

Також зросла й ціна логістики, оскільки паливо доводиться везти через західні кордони України. Це одразу відбилось на цінах пального.

Ціна пального на АЗС

Середня роздрібна ціна пального 28 червня, згідно з даними Консалтингової групи "А-95", виглядають наступним чином:

бензин А-95 – 50,64 гривні за літр,

– 50,64 гривні за літр, бензин А-92 – 50,30 гривні за літр,

– 50,30 гривні за літр, дизельне пальне – 56,39 гривні за літр,

– 56,39 гривні за літр, автогаз – 41,79 гривні за літр.

Нагадаємо, що 14 червня Мінекономіки назвало середню вартість для літра бензину – 25,82 гривні та дизельного пального – 22,09 гривні за літр, з яких вираховується гранична ціна реалізації пального в роздріб у другій декаді червня.

Тож з урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин у роздрібних мережах не повинна перевищувати 30,82 гривні за літр, на "звичайне" ДП – 29,09 гривні за літр.

Якими будуть ціни на пальне: прогнози

Олексій Данилов не радить розраховувати на падіння ціни пального, оскільки для цього немає жодних передумов. "Треба розуміти, що тої ціни, яка була раніше, вже не буде. Якщо у всьому світі ціна за бензин, умовно, 2 євро за літр, то як у нас може бути 1 євро?" – розповів секретар РНБО.

Зі слів директора центру досліджень енергетики Олександра Харченка, ціна пального в Україні буде тепер європейська. Орієнтир – 1,5 євро за літр, а це майже 46 гривень за літр за курсом НБУ.

Аналітики консалтингової компанії Wood Mackenzie вважають, що високі ціни на пальне у світі залишатимуться й у наступному році, однак у другій половині 2023 року тиск дещо спаде.

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