Черги на АЗС зникають

Зі слів кореспондента enkorr, 24 червня черги за бензином і дизельним пальним практично були відсутні на станціях KLO й ОККО в різних районах Києва.

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"У п’ятницю ввечері практично була відсутня черга (до 10 автомобілів) на АЗК WOG, яку розташовано на Наддніпрянському шосе в Києві. Також користувачі соцмереж зазначають суттєве покращення з постачанням пального в таких мережах як Socar, "Авіас" і UPG", – пише кореспондент enkorr.

Дефіцит пального зникає

Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн у своєму дописі в фейсбуці ділиться, що черги на АЗС зникають. Також він підкреслив збільшення оптової пропозиції та бензину на ринку пального.

Вчора на трасі Київ – Львів було все, на багатьох АЗС взагалі без черг,

– відповідає у коментарях до свого допису Куюн.

Він також додав, що по цій трасі дизельне пальне коштувало 58 гривень за літр, а бензин – 52 гривні за літр. "Під Рівним газ вже 36,95 гривні за літр", – констатує Куюн.

Чому в Україні виник дефіцит пального

Через масові прицільні ракетні удари з боку Росії були зруйновані нафтобази та нафтопереробні заводи, наприклад, Кременчуцький нафтопереробний завод.

Проблеми з логістикою. Варто зауважити, що

Через блокування загарбниками портів України держава не може імпортувати нафту морським шляхом. Тому потрібен був деякий час, щоб вирішити проблеми з логістикою.

Також зросла й ціна логістики, оскільки паливо доводиться везти через західні кордони України. Це одразу відбилось на цінах пального.

Важливо! Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що постачання налагодиться вже цієї осені. Секретар РНБО Олексій Данілов також переконаний, що з часом нові маршрути постачання налагодяться, тому жодних проблем із пальним не буде.

Ціна пального на АЗС

Середня роздрібна ціна пального 28 червня, згідно з даними Консалтингової групи "А-95", виглядають наступним чином:

бензин А-95 – 50,64 гривні за літр,

– 50,64 гривні за літр, бензин А-92 – 50,30 гривні за літр,

– 50,30 гривні за літр, дизельне пальне – 56,39 гривні за літр,

– 56,39 гривні за літр, автогаз – 41,79 гривні за літр.

Нагадаємо, що 14 червня Мінекономіки назвало середню вартість для літра бензину – 25,82 гривні та дизельного пального – 22,09 гривні за літр, з яких вираховується гранична ціна реалізації пального в роздріб у другій декаді червня.

Тож з урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин у роздрібних мережах не повинна перевищувати 30,82 гривні за літр, на "звичайне" ДП – 29,09 гривні за літр.

Якими будуть ціни на пальне: прогнози

Олексій Данилов не радить розраховувати на падіння ціни пального, оскільки для цього немає жодних передумов. "Треба розуміти, що тої ціни, яка була раніше, вже не буде. Якщо у всьому світі ціна за бензин, умовно, 2 євро за літр, то як у нас може бути 1 євро?" – розповів секретар РНБО.

Зі слів директора центру досліджень енергетики Олександра Харченка, ціна пального в Україні буде тепер європейська. Орієнтир – 1,5 євро за літр, а це майже 46 гривень за літр за курсом НБУ.

Аналітики консалтингової компанії Wood Mackenzie вважають, що високі ціни на пальне у світі залишатимуться й у наступному році, однак у другій половині 2023 року тиск дещо спаде.

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