Через війну ціни на паливо і продовольство ростимуть до кінця 2024 року, – Світовий банк

Війна Росії проти України не один рік впливатиме на світову економіку. Зокрема, згідно зі звітом Світового банку, ціни на паливо та продукти продовжуватимуть рости аж до кінця 2024 року.

Ціни на енергоресурси та продукти ростимуть до 2024 року. Тоді, запевняють у Світовому банку, вони досягнути "історично високих показників". Такими є дані, оприлюднені у звіті "Огляд ринку споживачів товарів".

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Ціни на паливо злетять на половину

Прогнози аналітиків невтішні. Так, вартість енергоносіїв у поточному, 2022 році, зросте на понад 50%. Стабілізувати її вдасться протягом 2023 – 2024 років. Також у звіті повідомляється, що сільськогосподарська продукція та метали подорожчають, але вже на майже 20%.

Згадують аналітики нафту марки Brent, яку вважають еталонною. Так, її вартість зросте на 40% у зв'язку із порушеннями логістики, а також виробництва. Тож барель нафти цього бренду коштуватиме 100 доларів. Експерти зазначають, що таке масштабне подорожчання спостерігається вперше з 2013 року. Дорожчим буде і природний газ у Європі. За нього платитимуть на 50% більше. І аж на 80% – за вугілля.

Хліб однозначно подорожчає

У 2022 році, прогнозують аналітики, пшениця подорожчає на понад 40%, якщо порівнювати з минулим роком. Нагадаємо, що Україна та Росія разом експортують майже 30% усієї пшениці у світі.

Експерти підкреслюють, що продукти протягом найближчих трьох років зростуть у ціні. Особливо, якщо порівнювати середньорічні показники за останні п'ять років. На поправки може вплинути тривалість війни Росії проти України. Якщо вона затягнеться, то і зростання цін, і тривалість його коливання будуть більшими.

Це найбільший шок на ринку споживчих товарів із 1970-х років. Як і тоді, шок посилюється зростанням обмежень у торгівлі їжею, паливом і добривами,

– прогнозує Індерміт Ґілл.

Віцепрезидент Групи Світового банку з питань збалансованого розвитку також підкреслює, що війна в Україні збільшує ймовірність стагфляції.

Що таке стагфляція Це термін, яким позначають кризовий стан економіки. Під час нього стагнація у виробництві відбувається одночасно з інфляцією. Зазначимо, що у значних масштабах вона проявлялася у 70-х роках минулого століття, охопивши США та низку розвинутих держав світу.

Раніше британські експерти спрогнозували, наскільки зменшиться врожай пшениці в Україні через війну. На думку аналітиків, він буде лише на 20% менший, якщо порівнювати з показниками 2021 року.

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